Barçın: “Seyrüsefere zam kapıda”
KTAMS Genel Sekreteri Devrim Barçın, 2020 bütçesinde seyrüsefere %33.52 oranında zam ön görüldüğünü açıkladı.
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Barçın yaptığı paylaşımda, “Maliye Bakanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi gelirlerinde 2019'a göre %33.52 artış öngörüyor 2020 bütçesinde. 10 aylık enflasyon %10.71 iken bu da demektir ki 2020'de Motorlu Taşıtlar Vergisine yani seyrüsefere Hükümet %30'dan fazla zam yapacaktır” ifadelerine yer verdi.
Krizin bedeli vatandaşa
KTAMS Genel Sekreteri, ayrıca Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun krizin bedelini yüksek vergiler ile vatandaşa ödettirmeye hazırlandığını kaydetti.
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