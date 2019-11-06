Barçın: “Seyrüsefere zam kapıda”

Barçın yaptığı paylaşımda, “Maliye Bakanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi gelirlerinde 2019'a göre %33.52 artış öngörüyor 2020 bütçesinde. 10 aylık enflasyon %10.71 iken bu da demektir ki 2020'de Motorlu Taşıtlar Vergisine yani seyrüsefere Hükümet %30'dan fazla zam yapacaktır” ifadelerine yer verdi.

Krizin bedeli vatandaşa

KTAMS Genel Sekreteri, ayrıca Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun krizin bedelini yüksek vergiler ile vatandaşa ödettirmeye hazırlandığını kaydetti.