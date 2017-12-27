Barçın Gökbörü: Hayatımın bir bölümünü sadece gezmeye ayıracağım

(Müzik organizatörü/DJ)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Esasında insanları tanımlamayı tek kelimeye indirgemek biraz zor ama hümanist diyelim.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… E-ticaret ve online pazarlama yapardım.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Siyaset ve müzik.

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik…

En büyük pişmanlığım… Şu an yapmadığım eski şehir planlama mesleğim ile ilgili çok vakit kaybetmem. Keşke çok önceden vazgeçip tutkuyla yaptığım işlere yönelseymişim.

En büyük sevincim… Bir eşim ve bir kedim var.

Hayatımın dönüm noktası… Birden fazla var. 2001’de profesyonel olarak müzik alanına girmem, 2008’de İstanbul’da başarısız mekan işletme ortaklığından sonra IT sektörüne yönelmem, 2012’de Kıbrıs’a gelmem.

Beni en çok etkileyen yazar… Albert Camus

Başucumdaki kitap… Pauolo Freire’nin Ezilenlerin Pedagojisi

En keyif aldığım müzik… Üflemeli ve yaylıların bulunduğu, yenilikçi, özgün bir soundu olan Sınır tanımayan müzikler.

En son izlediğim film… Nacer Khemir’in yönettiği Bab'Aziz filmi

Kendim için son aldığım şey… Etkinliklerim için aldığım profesyonel hoparlörler

Dolabımdaki en gereksiz şey… Eski faturalar

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Günlük hayatımda kullanabileceğim el yapımı tasarım ürün…

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bazen insanları karşıma alıyorum. Bu huyumdan vazgeçmek…

Kendimde beğendiğim özellik… Hiç düşünmedim. Bir şeyi istediğimde sadece ona odaklanmam diyebilirim. Gözüm başka bir şeyi görmediği oluyor. Ama bu hem iyi hem kötü galiba…

Olmasa da olur… Futbol

Olmazsa olmaz… İşimi tutkuyla yapmak…

En iyi yaptığım yemek… Yemeği iyi yapıyorum galiba. Kendi usulümde mantı ve Çin tavuğunu iyi yapıyorum.

Hayalimdeki dünya… Herkesin üretebildiği ve emeğinin karşılığını alabildiği, yoksulluğun ortadan kalktığı, gelir adaletinin sağlandığı, toplumların genelinin aydınlandığı, kültür sanat ile haşır neşir olduğu, sınırların ortadan kalktığı, farklı renklerin özgürce iç içe yaşadığı çok kültürlü, ekolojik toplumların var olduğu dünya.

Aşk benim için… Özveri…

Onunla çok tanışmayı isterdim… Manu Chao, Joan Baez…

Görmek istediğim yer… O kadar çok var ki, sanırım hayatımın bir bölümünü sadece gezmeye ayıracağım. Avrupa’nın kozmopolit merkezleri, Endülüs coğrafyası, Kuzey Afrika, Nepal, Tibet, İran, Güney Amerika…

Mutlaka yapmak istediğim… Kıbrıs’ta uluslararası çapta sanatçı ve müzisyenlerin yer alacağı, dünyanın çeşitli yerlerinden katılımcıları olan, içinde workshopları da olan çok kültürlü bir müzik ve sanat festivali…

Son olarak söylemek istediklerim… Herkesin bolca gezmesini, farklı kültürleri tanımasını, egemenlerin bize tek seçenekmiş gibi sunduğu ana akıma kapılmamasını diliyorum.