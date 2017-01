Modacı Barbaros Şansal'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilmesine tepki büyüyor.

Sosyal medyada Barbaros Şansal'ın sınır dışı edilmesine sebep olan gazeteciler ve İstanbul'da maruz kaldığı linç girişimini protesto eden bir imza kampanyası başlatıldı.

#barbarossansalicinadalet #FreeBarbaros hashtagları ile sosyal medyada paylaşılan imza kampanyası şöyle:

Barbaros Şansal’a yapılanlar insanlığa karşı büyük bir ayıptır!

Kuzey Kıbrıs’ta yatırımları olan, bir moda okulunun açılması için yoğun uğraş içerisinde olan tasarımcı Barbaros Şansal, bir provokasyon sonucu Kıbrıs’tan sınırdışı edilmiş, Türkiye’deki uluslararası bir havalimanında kışkırtılmış bir kalabalık tarafından feci şekilde dövülmüş ve gözaltına alınmıştır. Bu çirkin planın kuzey Kıbrıs ayağında ülkemizde görev yapan bir grup gazeteci nefret söylemleri ile hedef göstererek, aynı Türkiye’deki meslektaşları gibi yalanlarla kamuoyunu kışkırtmış ve bu da yetmemiş Polis Genel Müdürlüğü’ne Şansal’ın sınırdışıedilmesi için dilekçe yazmışlardır. Bu provokasyonda gazeteciler Sefa Karahasan, Haluk Doğandor, Kartal Harman ve Nazmi Pınar başrolü üstlenmişlerdir. Bu planın bir parçası olarak da KKTC Hükümeti, Barbaros Şansal’ı sınırdışı ederek ünlü tasarımcının linç edilmesine hizmet etmiştir.

Barbaros Şansal gönderildiği İstanbul’da, daha uçaktan çıkar çıkmaz saldırıya uğramış, ardından gözaltına alınmıştır. Şansal’ın tutuklanmak üzere bugün mahkemeye çıkması bekleniyor. Türkiye’de devletin her türlü muhalif veya farklı görüşe karşı gittikçe artan baskıları artık kitlesel, örgütlü ve her yere sirayet eden bir hal almıştır. Türkiye’nin bu hızla büyüyen hastalığına Kıbrıs’ta katılanların olduğu görmek, buna hükümetin ortak olması büyük bir utanç vesilesidir. Unutmayalım ki bu tip şiddet eylemlerine verilen en küçük katkı bile bizi bugün Türkiye’nin içine girdiği şiddet sarmalının içine çekecektir. Biz bu hataya ortak olmak istemiyoruz ve Türkiye’nin de bu şiddet ortamından hızla çıkmasını ümit ediyoruz. Bizim katkımız Türkiye’de temel insan haklarının, ifade özgürlüğünün ve demokrasinin bir an önce yerleşmesi için olmalıdır.

Tüm bu hususlar ışığında, biz aşağıda imzası bulunanlar;

1. Barbaros Şansal’ın linç edilmesine imkân veren bu sınırdışı kararını alan KKTC Hükümeti’ni şiddetle kınarız;

2. Tüm aydınlara, siyasi partilere, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, tüm sivil toplum örgütlerine, bu tür provokasyonları tertip eden gazetecileri artık muhatap almamaları çağrısında bulunuyoruz. Bu gazetecilere mülakat vermek, muhatap almak demek bu provokasyonlara onay vermektir;

3. Kuzey Kıbrıs’ta, Türkiye ve yerel iktidarın onayıyla farklı görüşten KTÖS gibi sivil toplum örgütü, siyasi parti ve kişilere yönelik linç girişimleri düşünenleri uyarıyoruz: elimizdeki tüm siyasi ve örgütsel imkânlarla sonuna kadar direneceğiz.

4. Barbaros Şansal’ın sınırdışı edilmesi halkımızın anlına çalınmış kara bir lekedir. Sınırdışının ardından Şansal’ın linç edilmesi ise insanlık adına utanç verici bir eylemdir. İnsanlık onuru ve hakikat yalanı, işkenceyi, kışkırtmaları yenecek. Gerçek bugün değilse yarın egemen olacak.



Zerin Kabaoğlu

Tuğçe Hürsöz

Fidan Şenova

Orhan Erönen

Ahmet Güneş

Nuray Özgecen

Feminist Öğretmen İnisiyatifi

Olcayto Seyis

Tamer Öncül

Rüyam Öztuna

Barçın Gökbörü

Çizge Yalkın

Beran Dağtaş

Fatih Bayraktar

Hasan Yıkıcı

Post Araştırma Enstitüsü

Berna Bereket-Erenay

Ümit İnatçı

Nuri Sılay

Ulaş Gökçe

Umut Bozkurt

Dayanışma

Mete Hatay

İlknur Işıl Türkmen

Münür Rahvancıoğlu

Kürşat Özdaloğlu

Nibet Sibel

Semen Yönsel Saygun

Hasan Ulaş Altıok

Tarık Timur

Murat Kanatlı

Mustafa Öngün

Mertkan Hamit

Okan Dağlı

Mehveş Beyidoğlu-Önen

Erman Dolmacı

Canan Sümer

Mahmut Anayasa

Sami Özuslu

Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı

Yunus Diler

Mülteci Hakları Derneği

Çağıl Günalp

MAGEM

Burcu Okur

Sanatçı ve Yazarlar Birliği

Yeni Enternasyonalist Sol- Neda

İbrahim Kobat

Kemal Uygun

Berna Numan

Yonca Özdemir

Tevfik Yoldaş

Mehmet Seyis

Derya Yüksek

Faik Kordemir

Baykan Gürses-Özdağ

Deniz Selçuk

Neşe Yaşın

Kıbrıs Pir Sultan Abdal Derneği

Özgür Kadın Akademisi

KUİR Kıbrıs Derneği

Köse Besli

Doğuş Derya

Burak Maviş

Aslı Murat

Hilal Erenköylü

Hasan Ilgün

Tezcan Zorlu

Eral Biler

Gizem Özgeç

Bilge Azgın

Erdinç Selasiye

Filiz Uzun

Havva Güleş

Besire Paralik

Erdoğan Garip

Simge Ozankaya

Suzan Özdilek

Arif Osum

Cenk Diler

Hatice Çelikesmer

Ercan Hoşkara

Asil Yahi

Hatice Cabacaba

Gülden Karakaya

Esat Varoğlu

Hülya Özkoşar

Şemmedi V. Lica

Cemal Gürsel

Çise Sezerel

Erçin Şahmaran

Fayka Arseven

Yılmaz Parlan

Meral Camcı

Osman Yağız Kırmızı

Seval Kaya

Tuan Tual Bozkurt

Emete Tuccar

Zümrüt Oral

Alp Karaca

Emrah Kaya Çelebi

Şehan Tomgüsehan

Yeliz Aydın

Evren Maner

Çimen Varer

Çağdaş Oruç

Bahaddin Sevcan

Memduh Çeto

İlker Çakmak

Resul Soylukal

Filiz Seyis

Ali Can

Batuhan Bayramoglu

Onursal Akdeniz

Fatma Kişmir

Afet İlban

Duriye Gökçebağ

İzlem Sönmez

Osman Kalfaoğlu

Derviş Doğan

Erkut Berkol

Erdaş Erbilen

Naile Soyel

Pembe Behçetoğulları

Hanife Aliefendioğlu

Ferdiye Arslan

Ulaş Barış

Gözde Bekir

Batuhan Bekir

CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ

Derman Saraçoğlu

Dervis Yuksel

Toygan Ozel

İsmet Davman

Ayşe Akgün

Ayhan Salih Korel

Cemal Yıldırım

Atamer Nuri Sılay

Hüseyin Manik

Rana Erozan Uluçay

Ercan Saymen

Mustafa Taşeli

Hüseyin Vedat Ağlamaz

Melek Arabacıoğlu

Panicos Stylianou

Mehmet Davulcu

Besim Baysal

Cemaliye Soğancı

Hamit Caner

Hatice Nilay Hasipoğlu

Erkan Dağlı

Ülkü Taşseven

Sevdiye Gökaydın

Fikret Şendil

Kamil Ergüler

Öykü Akcan

Jasmine Dinand

Şenay Yönlüer

Çağla Yılmaz

Yusuf Özant

Galip Albayrak

Şevket Özverel

Çağın Özsoy

Cüneyt Özerdağ

Laden Özel Güneysoy

Hüseyin Adaş

Hüseyin Aranır

Taçam Gökbörü

Sevgül Uludağ

Ada Kurt

Hatice Azizoğlu

Halil Saka

