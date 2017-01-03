#barbarossansalicinadalet
Sosyal medyada Barbaros Şansal'ın sınır dışı edilmesine sebep olan gazeteciler ve İstanbul'da maruz kaldığı linç girişimini protesto eden bir imza kampanyası başlatıldı.
Modacı Barbaros Şansal'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilmesine tepki büyüyor.
Sosyal medyada Barbaros Şansal'ın sınır dışı edilmesine sebep olan gazeteciler ve İstanbul'da maruz kaldığı linç girişimini protesto eden bir imza kampanyası başlatıldı.
#barbarossansalicinadalet #FreeBarbaros hashtagları ile sosyal medyada paylaşılan imza kampanyası şöyle:
Barbaros Şansal’a yapılanlar insanlığa karşı büyük bir ayıptır!
Kuzey Kıbrıs’ta yatırımları olan, bir moda okulunun açılması için yoğun uğraş içerisinde olan tasarımcı Barbaros Şansal, bir provokasyon sonucu Kıbrıs’tan sınırdışı edilmiş, Türkiye’deki uluslararası bir havalimanında kışkırtılmış bir kalabalık tarafından feci şekilde dövülmüş ve gözaltına alınmıştır. Bu çirkin planın kuzey Kıbrıs ayağında ülkemizde görev yapan bir grup gazeteci nefret söylemleri ile hedef göstererek, aynı Türkiye’deki meslektaşları gibi yalanlarla kamuoyunu kışkırtmış ve bu da yetmemiş Polis Genel Müdürlüğü’ne Şansal’ın sınırdışıedilmesi için dilekçe yazmışlardır. Bu provokasyonda gazeteciler Sefa Karahasan, Haluk Doğandor, Kartal Harman ve Nazmi Pınar başrolü üstlenmişlerdir. Bu planın bir parçası olarak da KKTC Hükümeti, Barbaros Şansal’ı sınırdışı ederek ünlü tasarımcının linç edilmesine hizmet etmiştir.
Barbaros Şansal gönderildiği İstanbul’da, daha uçaktan çıkar çıkmaz saldırıya uğramış, ardından gözaltına alınmıştır. Şansal’ın tutuklanmak üzere bugün mahkemeye çıkması bekleniyor. Türkiye’de devletin her türlü muhalif veya farklı görüşe karşı gittikçe artan baskıları artık kitlesel, örgütlü ve her yere sirayet eden bir hal almıştır. Türkiye’nin bu hızla büyüyen hastalığına Kıbrıs’ta katılanların olduğu görmek, buna hükümetin ortak olması büyük bir utanç vesilesidir. Unutmayalım ki bu tip şiddet eylemlerine verilen en küçük katkı bile bizi bugün Türkiye’nin içine girdiği şiddet sarmalının içine çekecektir. Biz bu hataya ortak olmak istemiyoruz ve Türkiye’nin de bu şiddet ortamından hızla çıkmasını ümit ediyoruz. Bizim katkımız Türkiye’de temel insan haklarının, ifade özgürlüğünün ve demokrasinin bir an önce yerleşmesi için olmalıdır.
Tüm bu hususlar ışığında, biz aşağıda imzası bulunanlar;
1. Barbaros Şansal’ın linç edilmesine imkân veren bu sınırdışı kararını alan KKTC Hükümeti’ni şiddetle kınarız;
2. Tüm aydınlara, siyasi partilere, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, tüm sivil toplum örgütlerine, bu tür provokasyonları tertip eden gazetecileri artık muhatap almamaları çağrısında bulunuyoruz. Bu gazetecilere mülakat vermek, muhatap almak demek bu provokasyonlara onay vermektir;
3. Kuzey Kıbrıs’ta, Türkiye ve yerel iktidarın onayıyla farklı görüşten KTÖS gibi sivil toplum örgütü, siyasi parti ve kişilere yönelik linç girişimleri düşünenleri uyarıyoruz: elimizdeki tüm siyasi ve örgütsel imkânlarla sonuna kadar direneceğiz.
4. Barbaros Şansal’ın sınırdışı edilmesi halkımızın anlına çalınmış kara bir lekedir. Sınırdışının ardından Şansal’ın linç edilmesi ise insanlık adına utanç verici bir eylemdir. İnsanlık onuru ve hakikat yalanı, işkenceyi, kışkırtmaları yenecek. Gerçek bugün değilse yarın egemen olacak.
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Fidan Şenova
Orhan Erönen
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Olcayto Seyis
Tamer Öncül
Rüyam Öztuna
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#barbarossansalicinadalet #FreeBarbaros
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