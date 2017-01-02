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Barbaros Şansal sınır dışı ediliyor

Barbaros Şansal sınır dışı ediliyor

Bir süredir Kıbrıs'ta yaşayan, Türkiye'nin ünlü modacılarından Barbaros Şansal sınır dışı edilmek üzere Lefkoşa Polisi'ne çağrıldı.

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Bir süredir Kıbrıs'ta yaşayan, Türkiye'nin ünlü modacılarından Barbaros Şansal sınır dışı edilmek üzere Lefkoşa Polisi'ne çağrıldı.

YENİDÜZEN'e bilgi veren Polis Basın Subaylığı sınır dışı bilgisini doğruladı.

Polis, "Şu anda Şansal Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde tutuluyor. Sınır dışı işlemleri yapılıyor" diye bilgi verdi.

Edinilen bilgiye göre sınır dışı, ya da ihraç kararını KKTC İçişleri Bakanlığı verdi.

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