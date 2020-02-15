BARBAROS gemisinde öldü

Doğu Akdeniz’de Türkiye adına görev yapan Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisinde bir ölüm olayı yaşandı.

Araştırma gemisinde görev yapan 53 yaşındaki İngiliz uyruklu Christopher Ross MCCULLOCH hayatını kaybetti. Gemide rahatsızlanan Mc Culloch Türkiye'den havalanan bir helikopter yardımı ile gemiden alınarak Ercan Havalimanı geliridi. Ancak gerekli müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, bu ölümü “ani ve gayrı tabii” olarak duyurdu.

İşte o açıklama: 15.2.2020 tarihinde, saat 11:45 sıralarında, Akdeniz'de 36 parselde doğal gaz arama çalışmaları yapan Barbaros Hayrettin Paşa sismografik araştırma gemisinde çalışan İngiliz uyruklu Christopher Ross MCCULLOCH (E-53)'un aniden rahatsızlanması üzerine Türkiye'den havalanan bir helikopter yardımı ile gemiden alınarak Ercan Havalimanı geliridi. Christopher Ross MCCULLOCH yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.