Baraka'dan ev yapımı skeç

Baraka Kültür Merkezi'nin tiyatro ekibi, korona günlerine özel , ev yapımı bir skeç hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Baraka’dan yapılan açıklamaya göre, "Varsa Bir Durum Yapalım Açık Oturum" isimli komedi türündeki skeçte ülkenin içinde bulunduğu trajik döneme biraz olsun mizah katmak amaçlanıyor.

Oyunda, “bilim adına safsata üretenler, insanların psikolojik zafiyetlerinden yararlanan sahtekarlar, hükümetin yanlış politikaları, hayır severlik adı altında kendini aklamaya çalışan karanlık tipler ve toplumdan kopuk sanatçılar” eleştiriliyor.

Nazen Şansal'ın senaryosunu yazdığı skeç Erkal Tülek tarafından montajlanarak yayına hazırlandı.

Skeçteki oyuncular ise şöyle; “Sunucu Yıldız Özarsız - Merin Olgun, Prof. Dr. Arif Çokbilir - Sezgin Keser, Yaşam Koçu Hayati Fos - Halide Erkıvanç, Ekonomist Gözde Dolar - Şifa Alçıcıoğlu, Sıradan Vatandaş Hakkı Yenen - Fatoş Muhtaroğlu, Hükümet Temsilcisi Fikri Değişgen - Feray Karahüseyin, Sanatçı Bala Pekala - Bala Kabakçı, Hayırsever İş İnsanı Yaman Dolan - Onur Bütüner”

Skeç, Baraka Kültür Merkezi Facebook sayfasından ve YouTube kanalından izlenebiliyor.