Kıbrıs'ın güneyinde barajlara akan su rekor seviyeye geldi, doluluk oranında olağanüstü bir artış yaşandı. Barajlarda bulunan su miktarı 1 yıl içerisinde toplamda 67 milyondan 225 Milyon metreküpü aştı.



Dereler, barajlara 1 Ekim 2018'den itibaren 196.374 milyon metreküpe yakın su taşıdı. Barajlardaki doluluk oranı %78'e ulaştı.Uzmanlar, bu oranın geçtiğimiz yıl aynı dönemde % 23 oranında olduğuna dikkat çekti.



Baf’ın en büyük ikinci barajı olan Asprokremmos Barajı'nın taşma noktasına geldiği belirtildi.

Peki, kuzeyde bizde? Barajlarımızın kapasitesini bile, tabanlarında biriken çöp ve çamurdan dolayı bilemiyoruz.. Acilen Entegre Su Yönetimi’ne ihtiyacımız var, sizce?



Kıbrıs Cumhuriyeti Su Geliştirme Dairesi internet sitesinde yayınlanan son rakamlara göre, pazartesi sabahı barajlarda depolanan toplam su, % 23.1 kapasitesinden % 77.1'e ulaştı.

Kıbrıs'ın güneyinde son yağmurlarla birlikte dokuz küçük baraj taşarken, Kıbrıs'ın en büyük ikinci barajı olan Asprokremmos'ta olağanüstü yükselme yaşandı. Baf'taki barajın toplam kapasitesinin 52.375 mcm olduğu ve şu anda % 98.9 doluluğa ulaştığı açıklandı.

Barajın 'her an taşma ihtimali'ne karşı bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.