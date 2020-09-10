Bar kavgası zanlısına 6 gün ek tutukluluk

Girne'de faaliyet gösteren Elexsus Hotel içerisinde bulunan “The Code" isimli barın çıkışında meydana gelen ‘Yaralama’, ‘Kanunsuz Bıçak Taşıma’ ve ‘Ciddi Darp’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B., Ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Adna Kardeşler “The Code" isimli barın çıkışında 3 Eylül tarihinde zanlı ve kimliği tespit edilemeyen 8 kişi bir taraf olup aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde müştekiler Seyit Çullar ve Cenk Aksalih’i ciddi şekilde darp ettiklerini kaydetti.

Polis, zanlının tasarrufunda bulundurmuş olduğu henüz tespit edilemeyen bıçağı Seyit Çullar'in sol eline saplamak sureti ile, Cenk Aksalih'in ise sol bacağına saplamak sureti ile adı edilenleri hafif şekilde yaralanmasına sebep olduğunun alınan çevre şahadetinde öğrenildiğini mahkemeye aktardı.

Polis meselenin soruşturmasının devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ayrıca kayıp olan emare olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.