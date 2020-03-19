Bankalardan ‘mesafe’ tedbiri

Coronavirüs salgınına karşı hem kamuda hem de özel sektörde birçok kurum ve işletmeye zorunlu izin uygulanırken, bankalar toplumda devamlılık için çalışmaya devam etti.

Birçok bankanın kendince önlemler aldığı, içeriye aynı anda insanları topluca kabul etmediği görüldü.

Banka çalışanının kapı önüne çıkarak, içeriye sadece bir veya iki kişiyi kabul ettiği gözlemlendi.

Bankalara, ATM’de yapılamayacak ticari işlemler nedeni ile girişe izin veriliyor.

Eğer ATM’lerden yapılabilecek işlemse, personel tarafından müşteri geri çevriliyor.

Ayrıca personellerin eldiven ve maske taktığı da gözlerden kaçmadı.

Dışarıda bekleyen müşteriler, mesafe kuralına uymaya özen gösterdi.

Yollar bomboş…

Lefkoşa’da sıklıkla kullanılan ana caddelerin boş olduğu görüldü, alışılmış kalabalığın yerini sessizlik aldı.