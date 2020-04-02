Bankalarda yine yoğunluk

Dila ŞİMŞEK

Hem özel hem de kamu sektöründe maaşlarının ödenmesiyle onlarca kişi bankalara akın etti.

Bankalarda sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluştu, dışarıdaki kalabalık içeri alınmayı bekledi.

Birçok kişinin ‘2 metrelik mesafe’ kuralına uymadığı görülürken, bazı kişilerin ise maske ve eldiven takarak kendini korumaya çalıştığı gözlemlerdi.

Geçtiğimiz gün emekli maaşları ödenmesinde de aynı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Polis ekipleri, Lefkoşa’nın birçok noktasında, özellikle bankaların yoğunlukta bulunduğu bölgelerde denetim yaptı.

Bankalar, içeriye sadece sınırlı sayıda kişi kabul ederken, ATM ile yapılabilecek işlemlerin ise geri çevrildiği görüldü.

Covid-19’un hızla dünyaya yayılması ile ülkemizde de önlemler alınmış; market, eczane, banka gibi temel ihtiyaç sayılan yerler dışında sokağa çıkmak ‘kısmen’ yasaklanmıştı.

Uzmanlar aylardır hem basın hem de sosyal medya aracılığı ile topluma ‘Evde kal’ ve ‘Kalabalıktan uzak dur, her kişi ile arana 2 metre mesafe koy’ gibi uyarılarda bulunmuştu.

Ay sonu hem emekli maaşı, hem de çalışan maaşının peş peşe ödenmesiyle, insanlara adeta kendilerini sokağa attı.

Özellikle bankaların yoğunlukla bulunduğu Küçükkaymaklı bölgesinde trafik oluştu.