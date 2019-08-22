Bankalarda ‘unutulan’ 4 Milyon 351 bin TL

Bankalarda 10 yıllık sürede aranmayıp, herhangi bir işlem yapılmayan yeni mevduat listesi yayımladı. Unutulan rakamlar bu yıl 4 milyon 351 bin TL olarak kaydedildi..

Zaman aşımına uğrayan mevduatlar arasında en yüksek miktarın TL’de, en düşük miktarın ise Euro’da olduğu kayıtlara geçti. Buna göre; TL’de toplam mevduat 2 milyon 248 bin 499 TL iken Euro’da bu rakam 59 bin 942 Euro yani 379 bin 432 TL.

Fehime ALASYA

10 yıllık süre içerisinde aranmayıp zaman aşımına uğramış ve ülkedeki bankalar tarafından, Merkez Bankası’na gönderilen mevduat listesi bu yıl da oldukça kabarık: 4 Milyon 351 bin 112 TL ‘unutuldu’.

Uzun süredir 15 bankada işleme tabi olmayan mevduatın 2 milyon 248 bin 499 TL’si, ‘Türk Lirası’ cinsinden ve 808 kişiye ait…

Bunun yanında 397 bin 381 TL’ye denk gelen ve 10 bankada 50 kişiye ait olan 69 bin 594 Dolar,

379 bin 432 TL’ye denk gelen, 7 bankada 25 kişiye ait 59 bin 942 Euro ve 1 Milyon 325 bin 800 TL’ye denk gelen, 11 bankada 158 kişiye ait 191 bin 590 Sterlin aranmayı bekliyor.

En fazla TL mevduatının ise 1 Milyon TL ile Türk Bankası’nda olduğu görüldü. On yıllık sürede banka kayıtlarına geçen 456 kişinin, herhangi işlem yapmadığı, zaman aşımına uğrayan mevduatın ‘unutulduğu’ belirlendi.

Zaman aşımına uğrayan mevduatlar arasında en fazla miktar TL’de, en az miktar ise Euro’da…

Toplam 7 bankada 25 kişiye ait 59 bin 942 Euro yani 379 bin 432 TL olduğu kayıtlara geçti.

Haberde, KKTC Merkez Bankası günlük kurlar dikkate alınarak, Euro 6,33 TL, Dolar 5,71 TL, Sterlin ise 6,92 TL’den hesaplandı.

RAKAMLARLA UNUTULAN MEVDUAT: -15 bankada 808 kişiye ait 2 milyon 248 bin 499 TL,

-10 bankada 50 kişiye ait 69 bin 594 Dolar (397 bin 381 TL),

-7 bankada 25 kişiye ait 59 bin 942 Euro (379 bin 432 TL),

-11 bankada 158 kişiye ait 191 bin 590 Sterlin (1 Milyon 325 bin 800 TL).

Resmi Gazete’de duyuruldu

KKTC Merkez Bankası, bankalarda 10 yıllık sürede aranmayıp, herhangi bir işlem yapılmayan yeni mevduat listesini yayımladı. Geçtiğimiz yıl da oluşturulan liste dışında yayımlanan yeni liste, 6 Ağustos tarihli 111 sayılı Resmi Gazete’de de duyuruldu. Son işlem tarihleri farklı zaman aralıklarında olan mevduatların büyüklüğü de dikkat çeken bir başka ayrıntı oluyor.

1 yıl içinde aranmayan mevduatlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na

Bankanın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre; listede ismi geçenler, mevduatlarıyla ilgili bir yıl içerisinde KKTC Merkez Bankası’na müracaat etmeleri halinde ödenebilecek.

Bu süre içerisinde aranmayan emanet ve alacakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredileceği belirtildi.

Mevduatlar çeşitli bankalarda…

Unutulan mevduatların; T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Kıbrıs Vakıflar Bankası, K.T.Kooperatif Merkez Bankası, Türk Bankası, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Asbank, İktisat Bankası, Credıtwest Bank, Yakındoğu Bank, Şekerbank(Kıbrıs), Unıversal Bank ve Viya Bank gibi bankalarda yer aldığı da dikkat çekti.

‘Unutulan’ TL mevduatında Türk Bankası başı çekti…

Bankalarda unutulan mevduatlar arasında ise en kabarığının TL’de olduğu görüldü. 15 bankada 808 kişiye ait toplam 2 milyon 248 bin 499 TL’nin 10 yıldır, işlem yapmadığı görüldü.

En fazla TL mevduatı ise 1 Milyon TL ile Türk Bankası’nda.

On yıllık sürede banka kayıtlarına geçen 456 kişinin, herhangi işlem yapmadığı, zaman aşımına uğrayan mevduatın ‘unutulduğu’ belirlendi.

Unutulan ve işlem görmeyen en az hesap ise 846 TL ile Universal Bank’ta.

69 bin 594 Dolar ‘aranmayı bekliyor’

397 bin 381 TL’ye denk gelen ve toplam 10 bankada biriken, uzun yıllardır işlem görmeyen 50 hesapta toplam 69 bin 594 Dolar bulunuyor.

Dolar hesabında en kabarık liste Limasol Türk Kooperatif Bankası’nda. Buna göre; bankada 29 kişiye ait işlem yapılmamış toplam 43 bin 417 Dolar var.

İşlem görmeyen 191 bin 590 Sterlin

Resmi verilerde zaman aşımına uğrayan Sterlin cinsinden mevduatlar da paylaşılıyor.

Buna göre, 158 kişinin 11 bankada olmak üzere toplam 191 bin 590 Sterlin’i aranmayı bekliyor.

Günümüz kurları ile hesaplandığı zaman 191 bin 590 Sterlin ortalama 1 Milyon 325 bin 800 TL’yi buluyor.

Sterlin mevduatlarında ise başı çeken banka Limasol Türk Kooperatif Bankası oldu. Bankada 94 kişiye ait işlem görmeyen 93 bin 60 Sterlin bulunuyor.

Euro’da zaman aşımına uğrayan mevduatlar…

Zaman aşımına uğrayan mevduatlar arasında en az miktar Euro’da…

Toplam 7 bankada 25 kişiye ait 59 bin 942 Euro yani 379 bin 432 TL olduğu kayıtlara geçti.