Bankalarda güvenlik zaafı

ÜÇ BANKA DIŞINDA BANKALARDA GÜVENLİK YOK… Birçok bankada, müşteri ve banka personelini koruyacak bir güvenlik personelinin olmadığı görüldü. Lefkoşa’da YENİDÜZEN’in rastgele gittiği sadece üç bankada Özel Güvenlik Şirketleri veya kendi personeli ile güvenlik sağlanıyor.

Devrim DEMİR

Artış gösteren adli olaylara önceki gün banka hırsızlığının da eklenmesi “bankalarda güvenlik” sorununu gündeme taşıdı.

Yüklü paraların çekildiği, yatırıldığı bankaların birçoğunda yeterli güvenlik olmadığı gözlemlendi.

Banka içinde vezne sırası bekleyen vatandaşın elindeki para dolu zarfı alarak kaçan iki kişi tutuklandı, olayın yaşandığı bankada halen her hangi bir güvenlik önlemi alınmadı.

YENİDÜZEN ekibi, dün rastgele birçok bankaya girdi, olası güvenlik önlemlerini gözlemledi. Üç banka dışında hiçbir bankada yeterli güvenlik önlemi olmadığı görüldü.

Özellikle banka kapılarında her hangi bir güvenliğin olmadığı dikkatlerden kaçmadı.

Birçok bankanın müdürü ve Özel Güvenlik Şirket Direktörleri de YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu.

Soygun yaşandı hala güvenlik yok

Güpegündüz müşteri yoğunluğunun yaşandığı saatlerde banka içinde önceki gün yaşanan hırsızlığın ardından, Küçük Kaymaklı'da hizmet veren İş Bankası hala yeterli önlem almadı. Müşterinin banka içinde soyulması, bankanın güvenlik zafiyetini gözler önüne sererken olayın ardından hiçbir önlem alınmaması, güvenlik görevlisi konulmaması dikkat çekti.

Üç banka dışında hiçbir bankada güvenlik yok

Lefkoşa’da faaliyet gösteren birçok bankanın ne kapı önünde ne de banka içinde güvenlik personeli yok. Birçok bankada, müşteri ve banka personelini koruyacak bir güvenlik personelinin olmadığı gözler önüne serildi.

Lefkoşa’da sadece üç banka Özel Güvenlik Şirketleri veya kendi personeli ile güvenliği sağlamakta.

Bankanın sorumluluğu

Özel Güvenlik Şirket Direktörleri, önceki gün yaşanan olayın “ülkenin geldiği son noktayı gösterdiğini”, banka içinde gerçekleşen soygun olayının bankanın sorumluluğu olduğunu kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Çelebioğlu Özel Güvenlik Şirket Direktörü Emekli Albay Mehmet Çelebioğlu ve Özel Güvenlik Şirket Direktörü Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu, para ile uğraşan bankaların mutlaka özel güvenlik şirketlerinden güvenlik yardımı alması gerektiğine vurgu yaptı.

İlgili bankaların güvenlik almaması nedeniyle, bu tür suçların daha da yaygınlaşacağına değinen şirket direktörleri polisin sokaklarda 24 saat devriye yapması gerektiğine de dikkati çekti.

Çırakoğlu: “KKTC’de çok az banka korunuyor”

Özel Güvenlik Şirket Direktörü Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu, KKTC’de faaliyet gösteren birçok Türkiye ve Kıbrıs bankasının güvenlik hizmeti almadığını kaydetti. Bu olayların arkasının da geleceğine değinen Çırakoğlu, “Önceki gün yaşanan olayın ardından, polis iki kişiyi akşam saatlerinde paranın bir kısmı ile yakaladı. Yaşanan olayda bankanın güvenlik zafiyeti ortaya çıktı. BU gibi olaylar gerekli tedbir ve ciddi önlemeler alınmadığı takdirde artarak devam edecek. Bu olaylara bir diğer etken de ülkede artan nüfus. Giriş çıkışlarda ciddi sorgulamalar, önlemler alınması gerekiyor. Polis, 24 saat sokaklarda devriye yaparak suçların bir şekilde önlenmesi gerekmekte. Artırılacak önlemeler, suçları ve suç girişimlerini engelleyebilir” dedi.

Çelebioğlu: “Bankanın sorumluluğunda oldu”

Çelebioğlu Özel Güvenlik Şirket Direktörü Emekli Albay Mehmet Çelebioğlu, tüm bankaların güvenlik şirketlerinden hizmet alması gerektiğini kaydetti. Ülkede ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını ve giderek çıkmaza düşen insanların bu tarz suçlara eğilimin arttığına dikkat çeken Çelebioğlu, banka içinde böylesi yaşanan bir olaydan ilgili bankanın sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Çelebioğlu, “Güpegündüz elini kolunu sallayarak, kamera sisteminin olduğu bir bank içinde yaşanan soygun güvenlik zafiyetini gözler önüne serdi. Para işi ile uğraşan birçok iş yeri bankalar dâhil Özel Güvenlik Şirketleri’nden mutlaka güvenlik hizmeti almalıdır” dedi.

Erçağ: “Güvenlikli odalarımız var”

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği As Başkanı Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, YENİDÜZEN’e konuştu. Yüklü miktarda para havalesi ve çekimlerinde müşteriler için farklı ve güvenlikli odalar sağlandığına değinen Erçağ, bu gibi durumlarda müşterilerin tam donanımlı özel bir odada işlemlerin yapıldığına değindi.

Erçağ, “Bankamız ve şubelerinde güvenliği yine bizim kendi çalışanlarımız sağlamakta. Müşteri yüksek miktarda para yatırmaya geldiğinde veya çekeceği zaman daha farklı tedbirlerle farklı özel bir para kasası odasında bu işlemeler yapılmakta. Ülkede bu gibi suçlara çok yoğunlaştı ve tedbirli olmakta fayda var. Bankalardan para taşınacaksa daha tedbirli olunmalı, ülke olarak ta tedbir almamız gereken bir durum var. Vatandaş artık kendi güvenliğini sağlamak adına daha ciddi tedbirler almalı” dedi.

Ayfer: “İnsanların cebindeki parayı alacak duruma gelindi”

Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer, önceki gün yaşanan olayın ülkede gelinen son noktayı gösterdiğini kaydetti. Bankaların kamera sistemi ile korunamayacağına değinen Ayfer, “Bu yaşanan olay, ülkenin gidişini gösteriyor. Yaşananların sınırı kalmadı, ekonomik koşullar, işsizlik insanlar artık sağlıklı düşünemiyor. Para akan her yerde bu gibi durumlar yaşanabilir, gazetelerde ilk dört sayfada her gün yüzlerce adli olay okuyoruz. İnsanlar artık vatandaşın cebinden, elinden parayı çok kolay alacak noktaya geldi. Güzel şeyler söylemek isterdim ama üzücü şeyler yaşanıyor ülkede.”

Ataman: Her banka güvenlik hizmeti mutlaka almalı

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) Genel Müdürü Kemal Ataman, bankalarda güvenlik hizmetinin şart olduğuna değindi. Kendi bankaları için Özel Güvenlik Şirketi tarafından hizmet aldıklarını ifade eden Ataman, kesinlikle her bankanın güvenlik hizmeti alması gerektiğine vurgu yaptı.

Ataman, “Özel Güvenlik hizmeti alıyoruz, daha da ciddi olaylar karşısında banka kapılarında silahlı güvenlik şart olmalı ama bu durum tartışılır derin bir konu. Ancak ülkede son yaşanan kriminal olaylar karşısında, özellikle bankaların güvenliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum faydası var bu durumun” dedi.

Önal: Kart kullanımı adli olaylar riskini azaltabilir

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İktisatbank Genel Müdürü Olgun Önal, mümkün olduğunca ödemelerin nakit dışı yöntemlerle yapılmasını önerdiklerini kaydetti.

Önal, “Nakitle ödeme, özellikle de yüksek miktardaki ödemelerin nakitle ödenmesi, taşıma, fiziki olarak sayma, sahtecilik, hırsızlık ya da yankesicilik, fiziken sahip olunan nakdin zarar görmesi gibi risklerle bizleri karşı karşıya bırakıyor. Bunlara karşı yapacağımız en etkin önlemlerden birisi, nakit dışı yöntemlerle ödeme ihtiyaçlarımızın karşılanmasıdır. Alışverişlerde nakit yerine kart kullanımı, ödemeleri nakit yerine banka transferi, banka çeki ya da şahsi çek keşidesi ile yapma bizleri önemli miktarda parayı taşıma, sayma, fiziki olarak muhafaza etme, sahtecilik ya da başka adli bir olayla karşılaşma risklerimizi engelleyecektir” dedi.