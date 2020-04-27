“Bankalarda aktarım sıkıntısı oldu”

Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit, güneydeki çalışanların ödemeleriyle ilgili yaşanan sıkıntıyla ilgili devrede olduklarını belirterek, bankalar arası aktarımda sıkıntı yaşandığını anlattı.

Kıbrıs’ın güneyindeki Helenic Bank ve kuzeydeki Koop Merkez Bankası arasında aktarım anlamında bir sıkıntı olduğunu anlatan Naşit, konuyla ilgili PEO üzerinden Çalışma Bakanlığı ile iletişime geçtiklerini kaydetti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Naşit, sorunun ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını ve çözüm bulmak için devrede olduklarını dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere; Kıbrıs’ın güneyinde çalışan ve geçiş noktalarının kapanmasıyla bir aylık maaşlarını alamayan bazı vatandaşlar, sabah saatlerinde Lefkoşa’daki Koop Bank önünde toplanarak sıkıntısının giderilmesi için kısa süreli eylem yapmıştı.

Güneyde çalışanların ‘maaş isyanı’

Güzelyurt bölgesinde yaşayan ve güneyde çalışan bazı vatandaşlar, Koop Bank önünde eylem yaparak, bölgedeki bankadan hesap açılmadığı için 3 haftadır maaşını alamadığını dile getirdi.

Tek gelir kaynakları güneyden olduğunu anlatan vatandaşlar, bir aylık maaşlarını hala alamadıklarını ve mağdur olduklarını anlattı.

Banka yetkilisi ise dışarıya çıkarak bu sorunun giderileceğini, ardından sendikaların devreye girmesi gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlara ilk olarak hesap açılacağını dile getiren banka yetkilisi, içeriye 3’er kişilik sosyal mesafe kapsamında alınacaklarını ve yardımcı olunacağını anlattı.

Hesap açıldıktan sonra ise DEV-İŞ veya TÜRK-SEN’in devreye gireceği ifade edildi.

Vatandaşlar, hesap açmak için Lefkoşa’daki Koop Bank önünde sıra beklemeye başlarken, sıkıntının banka önündeki ayağı uzlaşıyla sonlandırıldı.