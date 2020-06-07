Bankalara ‘yapılandırma’ önerisi

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB) 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında salgın süreci konuşuldu.

“Ertelenen kredilerin faiz ve taksitlerin ödeme dönemleri yaklaştı” diyen Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, bu dönemde temel bir kural koymak yerine, her müşterinin yapılandırma ihtiyacını bankalarla doğrudan anlaşmasını desteklediklerini söyledi.

Her kriz döneminde gözlerin bankalara yöneldiğini belirten Önal, “Bankacılık sistemi vergi toplayıp dağıtan bir maliye bakanlığı veya karşılıksız para basma ve dağıtma yetkisine sahip bir merkez bankası değildir” dedi.

Birliğin hizmete yeni açtığı Lefkoşa-Köşklüçiftlik bölgesinde bulunan özel tasarım iç ve dış mimariye sahip merkez binasında, pandemi ile mücadele kriterleri gözetilerek gerçekleştirilen genel kurul toplantısında Divan Başkanlığını Şekerbank ( Kıbrıs) Ltd. Genel Müdürü Özcan Tekgümüş yaptı. Divan Başkan Yardımcılığını TEB A.Ş. KKTC Ülke Müdürü Serhan Tuğyan, katipliklerini ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ülke Müdürü Yücek Gök ile Kıbrıs Kapital Bank Ltd. Genel Müdürü Mehmet Akaçalı üstlendi.

Bankalar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur’un hedeflenen sürede başarıyla tamamlanan birlik binası ile ilgili kısa bir bilgi vermesinin ardından geçilen genel kurul gündemine geçildi. Gündem de yönetim kurulu faaliyet raporunu, 2019 yılına ait Bilanco Gelir/Gider Hesapları ile 2019 yılı Denetçiler Raporu’nu ve 2020 Yılı Bütçe Önerisini görüşerek oybirliği ile onaylandı. Genel Kurul çalışmaları, dış murakıp atanması ve üye bankaların dilek ve temenniler bölümüyle tamamlandı.



KONUŞMALAR

Divan Başkanı Özcan Tekgümüş açılış konuşmasında çalışmaları için Birlik yönetim kuruluna ve Genel Sekreter’e teşekkür ederek, yapımı tamamlanan çağdaş donanımlı merkez binanın Bankalar Birliği’nin çalışmalarına ivme katacağına inandığını vurguladı.

OLGUN ÖNAL

Yaşanan gelişmelerle ilgili görüşlerini üyelere aktaran Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, içinde bulunulan Birlik binasının üyelerin sağladığı maddi ve manevi katkılarla hizmet vermeye başladığını ifade ederek tüm üyelere öncelikle ve tekrardan teşekkür etmiştir. Önal devamla, binanın aktif bir şekilde ve bankaların aktivitelerinde dolu dolu kullanılmasını, bankaların kendi bireysel organizasyonları ve toplantıları dahil tüm faaliyetlerinde ev sahipliği yapmasını, binanın bankacıların ikinci adresi olarak sahiplenilmesini istedi.

Bugüne kadar tecrübe edilmemiş bir pandemi ile savaş sürecinin finansal kesimdeki boyutunun hep birlikte yönetildiğini ve önlemleri hep birlikte sıkı bir şekilde uygulayarak risklerin azaltıldığını ifade eden Birlik Başkanı, ülkemizin hızlı bir şekilde virüsün yıkıcı etkisinden kurtulmasının ve son 41 gündür sıfır vaka ile bir başarı hikayesi yaratmasının herkesi mutlu ettiğini vurguladı.

Kamu maliyesinin imkanlarının kısıtlı oluşunun, her kriz ya da ekonominin yüksek stresli dönemlerinde, kamu maliyesinin yapmak zorunda olduğu başta transfer harcamaları olmak üzere gelir artırıcı, gider azaltıcı önlemler ile karşılıksız likidite sağlama gibi fonksiyonların maalesef ve haksız bir şekilde bankacılık sisteminden beklenmesine yol açtığını belirten Önal, bankacılık sisteminin vergi toplayıp dağıtan bir maliye bakanlığı veya karşılıksız para basma ve dağıtma yetkisine sahip bir merkez bankası olmadığını ifade ederek ülkemizdeki bu kurumların bile imkanlarının oldukça kısıtlı olduğuna dikkat çekti.

Kamu kesimi dahil, böylesi dönemlerde tüm gözlerin ve okların bankalar ne yapacak, ne yaptı noktasına odaklandığını, bu nedenle her krizde ve yükselen ekonomik tansiyon dönemlerinde tekrardan bankacılık sisteminin ne olduğunu ve ne olmadığını başta kamu yöneticilerimiz olmak üzere tüm kamuoyuna tekrar tekrar anlatmak zorunda kaldıklarını anlatan Önal, bu Pandemi döneminde de benzeri şeyleri yaşadıklarını kaydetti.

Bankalar ve Bankalar Birliği olarak hem kamuoyunda hem katıldıkları bazı toplantılarda haksız eleştirilere uğradıklarını buna rağmen aldıkları ve 21 bankanın oybirliği ve desteği ile uygulamaya koydukları tedbirlerin oldukça kuvvetli, hızlı ve doğru finansal adımlar olduğuna değinen Birlik Başkanı Önal, taze likiditeye erişimin kısıtlandığı bu olağanüstü dönemde bankaların ellerindeki mevcut likit varlıklarının müşterilerinin kullanımında kalmasını sağladıklarını kaydetti.

Bankaların temel fonksiyonlarına paralel bir paket yürürlüğe koyduklarını, birçok ülkenin finansal sisteminin aldığı, bankaların birbirinden bağımsız ve farklı şekilde uygulamaya koyduğu tedbirler ile karşılaştırıldığında birlikte aldıkları önlemlerin çok daha etkili olduğunun görüldüğünü belirten Önal, birlikte hareket etme yönünde verdikleri güçlü destek için Birlik üyelerine tekrardan teşekkür etti.

Önal sözlerini şu görüşlerle tamamladı:

“Ertelenen kredilerin faiz ve taksitlerin ödeme dönemleri yaklaştı, bu dönemde temel stratejinin genel ve yeknesak bir kural koymak yerine, özellikle ticari kredilerde olmak üzere, her bir müşterinin pandemiden farklı düzeyde etkilenmesi nedeniyle yapılandırma ihtiyaçlarının bankalarımızla doğrudan anlaşmalarını desteklemek yönünde olacak, bu çabalarında bankalarımızın ihtiyaç duyacağı düzenleme gereklerini başta “Karşılıklar Tebliği” olmak üzere bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Merkez Bankası nezdinde ele alınıp takip edilmeye devam edilecektir.”

Bankalar Birliği’nin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu, toplu anı fotoğrafı ve çatı bar/cafe’de verilen kokteyl ile tamamlandı. (LHA)