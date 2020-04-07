Bankalar önünde yine aynı manzara

Küresel salgın koronavirisü (Covid-19) önlemek amacıyla günlerdir "evde kal" çağrılarına rağmen bankalar önündeki manzara değişmedi.

Sabahın erken saatlerinde bazı bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu, vatandaşlar tek tek içeri alınmayı bekledi.

Dışarıda bekleyenlerin çoğu 2 metrelik mesafe kuralına uyarken, kimi vatandaş bu kuralı göz ardı etti. Bazı kişilerin de maske takarak önlem aldığı görüldü.

Banka önünde oluşan kalabalığa tepki gösteren bazı yurttaşlar, "Neden 2 şube çalışmıyor. Bu durum daha çok risk yaratıyor. İnsanlar daha uzun süre temas halinde" dedi.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta da hem kamu hem özel hem de emekli maaşları ödenmesinde de aynı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Fotoğraflar: Didem Menteş