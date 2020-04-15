Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB) COVİD-19 için sürdürülen sağlık tedbirlerinin devam ettiğini hatırlatarak halkın rehavete kapılmaması ve bu çerçevede banka şubelerine maske takarak gelmesini istedi.

KKBB den bugün yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle:

“ İçinde bulunduğumuz dönemde en çok önem verdiğimiz konulardan birisi çalışanlarımızı ve müşterilerimizi virüsten korumaktır. Tüm Bankalarımızın çalışanları, sağlık kurallarını gözeterek, cansiperane bir şekilde ihtiyaç duyan tüm sektörlere temel bankacılık hizmetlerini vermek için çaba harcıyor.

Temel hizmetleri verme görevimizi yerine getirirken bekleme hatlarına çekilen çizgiler, teması azaltmak için korunan fiziki mesafeler, şubelere giriş ve çıkışlarda verilen dezenfektanlar, sıra ile içerideki müşteri ve çalışan sayısını kısıtlayarak servis vermeye çalışan bankacılık sektörü virüsün bulaşmasını engellemeyi hedeflemektedir.

Hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı için bankalarımıza gelen müşterilerimizin, açık olan tüm işletmelerde uygulandığı şekilde, maske ile şubelerimize gelmelerini rica ederiz. Maskesiz müşterilerin şubelerimize alınmayacağını üzülerek bilginize getiririz.

Zorunlu olmadığınız sürece şubelerimiz yerine tüm bankalarımızın hizmetinize sunduğu dijital kanalları, internet şube ve ATM’lerimizi kullanmanızı tekrardan hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.”