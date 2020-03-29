Bankalar Birliği: Bu olağanüstü dönemde sektörün amacı kâr olamaz

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, coronavirüs nedeniyle içinden geçilen süreçte bankaların attığı adımlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Bankacılık sektörünün temel sorumluluğu olan mevduat sahiplerinin haklarını korumaya devam edeceği belirtilerek, “Bankalarımız kendilerine emanet edilen tasarrufları korurken, alabilecekleri tedbirler ve katkılar ekonomik kurallar ve ekonomik akılla belli olan hususlar ve uygulamalardır” denildi.

Ülkedeki bankacılık sektörünün halihazırda başka ülke bankalarının ve bankacılık otoritelerinin yaptıklarının ötesinde tedbirler aldığı kaydedilen açıklamada, bu çerçevede banka çalışanları ile müşterilerinin virüsten korunması için gerekli tedbirleri aldığı, kapalı olan işletmelerin desteklenmesi için Bankalardan 100 milyon TL fon ayrıldığı vurgulandı.

Açıklamada, bu meblağın bu ay itibarıyla devlet kullanımına sunulan en büyük tek kalem olduğu ifade edilerek, bankacılık sektörünün zaten yıllardır kârı kadar bir miktarı devlet bütçesine aktardığı ifade edildi.

Bankaların geçen yılın vergisi olan 245 milyon Türk Lirası’na ek olarak bu yılki vergilerini de peşin ödeyerek bütçeye ek 200 milyon TL daha aktardığı belirtilen açıklamada, “kapatılan işyerlerinin finansal yönden desteklemesi için kurulan fona 100 milyon TL ve 445 milyonu da vergi olmak üzere toplamda 545 milyon TL civarında kaynak aktaracaktır” denildi.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin açıklamasında, bankaların hem müşterilerine esneklik sağladığını hem de kriz sonrasında işletmelerin ve halkın duyacağı finansal ihtiyaçları da düşünerek ve yasal mevzuatının elverdiği ölçüde bütün imkanlarını Devletin emrine sunduğu vurgulandı.

Bu çerçevede, ödemelere rahatlama getirmek için kredi kartı asgari ödeme oranı ile faiz oranının aşağı çekildiği belirtilen açıklamada, müşterilerin 26 Mart ile 26 Nisan arasında sağlık, gıda ve yakıt harcamalarının 30 gün süreyle faizsiz olarak erteleneceği hatırlatıldı.

Açıklamada, bütün faiz kapitalizelerinin 3 ay ertelendiği ve bu üç ay boyunca ertelenen borç hesaplarına faiz tahakkuku yapılmayacağı vurgulanarak, dünyada sadece şirket borçlarının ertelendiğini, KKTC’de ise bireysel müşterilerin de taksit ödemelerinin ertelenmesinin sağlandığı kaydedildi.

Bankaların faiz oranlarını çekebilecekleri en düşük seviyelere düşürerek müşterilerine destek verdiği ifade edilen açıklamada, bu olağanüstü dönemde sektörün amacının kâr olamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, “Sektörün kârıdahil, bankacılıkla ilgili tüm uygulamalar KKTC Merkez Bankası gibi çok güçlü bir otorite tarafından kontrol etmektedir. Bankacılık sektörümüz, imkânlarının azamisi ile devlete ve halkımıza destek olurken, sorumluluk bilinci içerisinde güçlü mali yapısını da muhafaza ve idame ettirme kararlılığını devam ettirecektir. Bu küresel pandemiden kaynaklanan sağlık krizinden ne kadar zamanda çıkacağımız, ekonomik boyutlarının ne olacağı şu an itibarıyla tam olarak belli değildir. Dolayısıyla yüzyılın krizinin çözümünü sadece bankalarda aramak son derece yanlış ve yanıltıcıdır, gündem saptırmadır” denildi.