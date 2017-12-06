“Banka satın alma konusunda bir marka doğuyor”

ALBANK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, ING ve HSBC bankalarının peşi sıra devralınması finansal piyasalarda büyük ses getirecek büyüklükte bir yatırım projesi olduğunu belirtti. Karavelioğlu, ALBANK’ın yaklaşık 1 yıl içinde sektördeki en büyük 10 yerel sermayeli banka arasına yerleştiğini ifade etti.

ALBANK’ın yaptığı açıklamanın özeti şöyle:

“Küresel bankacılık dendiği zaman bir çırpıda herkesin aklına gelebilecek iki banka: ING ve HSBC. Bu iki bankanın herhangi bir ülkede tek bir banka tarafından birbirinin peşi sıra devralınması finansal piyasalarda büyük ses getirecek büyüklükte bir yatırım projesidir. Bu projenin sektöre yeni giren bir banka tarafından gerçekleştirilmesi ise “büyük proje” ifadesinin anlamını kapsayabileceği en uç sınırlara kadar genişletir. Böylesi bir başarı, ülkemizde ALBANK tarafından son derece mütevazi bir şekilde reklamsız, ilansız gerçekleştirildi. Dr. Ahmet M. Karavelioğlu bunu şöyle açıklıyor; “Bizim için en büyük reklam müşterilerimizin memnuniyeti. Aynı lokasyonda, aynı personelle daha güler yüzlü, aynı çeşitlilikte ürünlerle ve yüksek kalitede hizmet vererek müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. ALBANK’ın kuruluşu sırasında yola dostlarımızla çıkmıştık. Uzun süredir birbirini tanıyan bankacı ve iş insanları olarak dostlarımızla ilişkimizin temeline; açıklık, şeffaflık ve netliği koyduk. HSBC devri ile bazı dostlarımızı yeniden kazandık. Ancak artık müşterilerimiz de var. Amacımız bu müşteri kategorisindeki kitleyi en kısa sürede dostluk mertebesine yükseltecek aksiyonları almak olacak.”

KKTC finans sektörüne tek seferde yapılmış en yüksek doğrudan yatırımla Altınbas Holding hissedarları tarafından kurulan ALBANK yaklaşık 1 yıl içinde sektördeki en büyük 10 yerel sermayeli banka arasına yerleşti. Toplamda 50 binin üzerindeki müşteri sayısı, internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmetleriyle üç büyük şehirdeki 7 şubesi ve ada sathına yayılmış ATM ağıyla gerçekten sektörde sağlam bir yere sahip güçlü bir banka var karşımızda. Banka’nın Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu bu başarının sırrını şöyle açıklıyor: “21 yıllık bir bankanın tecrübesini, finansal aklının olgunluğunu ve 1 yıllık bir bankanın dinamizmini, yenilikçi ve gelişmeye açık karakteristiğini bünyemizde bulunduruyoruz.

ALBANK da banka devralma konusunda artık bir marka olmuştur, yani, bu zor işin altından kalkacağına herkesin emin olabileceği bir bankadır, bir markadır. Bununla birlikte öncelikli hedefimiz adım adım ilerlemek ve etik, ilkeli bankacılık anlayışımızdan asla ödün vermeden halkımıza modern bankacılığın sunduğu tüm araçlarla hizmet ederek büyümektir.”