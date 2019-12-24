Banka müdürü tanık olarak dinlendi
Girne’de sahte vekaletname olayıyla ilgili yürütülen davanın sanıkları yeniden mahkemeye çıktı.
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Devrim DEMİR
Sahte vekaletname meselesiyle ile ilgili yürütülen davanın sanıkları M.E. ve S.Ö. mahkemeye çıkarıldı, dava iddia makamının tanık dinletmesiyle devam etti.
Kıbrıs İktisat Bankası Krediler Müdürü Erkan Aslan mahkemede tanık olarak dinlendi. Aslan, M.E.'nin 2017 yılı Aralık ayının sonlarına doğru kredi kullandığını, 1.5 milyonluk taksitli krediye karşı teminat olarak 31 parça gayrimenkul kullanıldığını söyledi.
Mahkemeye sanık M.E.'nin borç ve ödemelerine ilişkin senetler emare olarak sunuldu.
Yargıç Meltem Dündar davayı yeni tanıkları dinlemek üzere 27 Aralık tarihine erteledi.
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Etiketler : sahteleme, mahkeme, sahte evrak
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