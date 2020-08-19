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Bangoura’nın ölüm sebebi otopside belirlenemedi

Bangoura’nın ölüm sebebi otopside belirlenemedi

Mağusa’da evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren İsmael Bangoura’nın otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği belirtildi.

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Mağusa’da evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren İsmael Bangoura’nın (E-25) otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği belirtildi.

Polis açıklamasına göre, Pazar günü gerçekleşen ölümle ilgili soruşturma da devam ediyor.

Kırmızıoğlu'nun ölüm sebebi  “suda boğulma”

Ozanköy’de  evinin bahçesinde bulunan üstü kapalı su kuyusuna düşerek  yaşamını yitiren Mehmet Ali Mehmet Ali Kırmızıoğlunun (E-47)  otopsisinde, ölüm sebebinin “suda boğulma” olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

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