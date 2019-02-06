Bangkok/Tayland -2

Siam Semtinde bulunan Siam Paragon, Asya’nın en büyük alışveriş merkezi. İçinde satılan markaların fiyatları gibi kendisi de oldukça görkemli. Siam Paragon’un alt katında Ocean World adında bir akvaryum var. İçeride her türlü deniz canlısı yaşıyor. Çok büyük köpek balıkları, gece parıldayan denizanaları, rengârenk balıklar görülmeye değer. Akvaryumun yanında bir de Madame Thousadde Mumya Müzesi var. Siam Paragon’un biraz ilerisinde Central World adında bir alış veriş merkezi daha var. Bu da Asya’nın en büyük alış veriş merkezlerinden biri. İçeride dünyanın en pahalı markaları var. Değil dükkâna girmek vitrine yaklaşılmıyor.

Yine Siam semtinde Siam Parago’nun, köşesinde bir de MBK adında bir alışveriş merkezi var. Burası da Asya’nın sayılı büyük Alışveriş merkezlerinden biri. MBK Bangkok’un ilk yapılan alış veriş merkezi. Her katında ayrı bir sektörün ürünleri satılıyor ve katlar uçsuz bucaksız geniş. Burada fiyatlar uygun ve daha yerel mağazalar var.

Çin Mahallesi, Bangkok’un en hareketli mahallelerinden biri. Çinlilerin her yere getirdiği ekonomik canlılık buradaki Çin mahallesinde de görülüyor. Çin kültürüne ait her şeyin yaşatıldığı bu mahalle adeta küçük Çin’e dönmüş.

YILAN ÇİFTLİĞİ

Tayland’da hayvan çiftlikleri hayvanat bahçelerinden çok daha yaygın. Timsah, kaplan, fil, maymun gibi hayvanların yaşadığı çiftliklerde hem hayvanların yararına para toplanıyor, hem hayvanların bakımları yapılıyor hem de kapılarını ziyaretçilere açıyor. Bangkok’ta da böyle bir yılan çiftliği var. Bir hastanenin arka bahçesini çiftliğe çevirmişler. İlk başta hayvanat bahçesi gibi görünse de aslında burası yılan zehrine karşı araştırma yapılan bir sağlık birimi. İçeride besledikleri birçok yılan çeşidinin zehirlerini inceleyip gerek panzehir gerekse başka ilaçlar yapılıyor.

Bangkok’un içinde gezilecek birçok yerin yanında, yakın çevresinde de oldukça ilginç yerler var. Bunlardan en ünlüsü yaklaşık bir buçuk saatlik yolculukla varılan Floating Market yani Yüzen Market. Burası doğal bir şekilde su altında kalan koca bir semt. Semtin sokaklarında arabalar değil, tekneler dolaşıyor. Herkesin küçüklü büyüklü ince uzun kayığı var. Semtin ihtiyacı olan her mekâna ulaşım nehirden oluyor. Semt pazarı da su üstünde kalan yerlerden biri. Bu ilginç Pazar doğal olarak turistlerin ilgisini çekmiş. Zamanla semtin ihtiyacını karşılayan bir pazardan öte turistik bir mekâna dönmüş. Çok ilginç bir yer. Her türlü yiyecek, içecek, meyve ve hediyelik eşya satılıyor. Bir şey almak isteyen tekneyle yanaşıp alışveriş yapıyor.

KWAİ KÖPRÜSÜ

Bangkok çevresinde bir diğer yer de Kwai Köprüsü. Köprü, Burma ile Tayland’ı birbirine bağlayan demir yolunda kritik bir köprü. 2. Dünya savaşında Japonlar, İngiliz esirlere yaptırmış. Hatta bununla ilgili çok ünlü bir film ve herkesin bildiği, ıslıkla çalınan bir film müziği var. Köprü ilk yapıldığında ahşaptan yapılmış ve yıkılmış daha sonra beton ve demir kullanılarak yapılmış o da yıkılmış, en son yapılanı da filme konu olmuş. Köprü, yürüyerek gezilebildiği gibi turistik bir trenle de gezilebiliyor. Köprünün hemen yanında JEATH (Japonya, İngiltere, Amerika, Avustralya, Tayland, Hollanda’nın baş harfleri.) ismine bir savaş müzesi var. Müzede köprünün yapım aşamasında ve o bölgedeki savaş sırasında kullanılan eşyalar, bununla ilgili fotoğraflar sergileniyor.

HER TÜRLÜ MASAJ

Tayland’dan bahsederken Tai masajından bahsetmemek olmaz. Tai masajı, bilinen masaj türü olan yağlı masajdan farklı olarak esneme – gerdirme yöntemi ile yapılıyor. Tamamen yağsız yapılan masajın temeli geleneksel Çin ve Hint tıbbına dayanıyor. Vücudun çeşitli yerlerinde kan dolaşımını hızlandırmaya yönelik yapılan esneme ve gerdirme hareketleri bölgedeki dolaşım bozukluğunu giderip vücuda enerji veriyor. El, kol, bacak, omuz yani vücudun her bölgesi için özel masaj çeşitleri var. Bangkok’ta özellikle turistik olan her yerde bir masaj salonu görmek mümkün. Fiyatları da oldukça uygun. Birçok çeşidini yaptırma fırsatım oldu. Vücudun önemli noktalarını bilen masörlerin usta elleriyle yapılan masajlar oldukça etkili.

Bangkok’ta yemek kültürü de oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Çin, Hint, Türk, Arap ve Avrupa mutfakları başta olmak üzere birçok ülke mutfağının yemeklerinin yenilebileceği restoranlar mevcut. Bunların yanında Tayland’ın da kendine özgü zengin bir mutfağı var. Deniz ürünlerinin ve tropikal meyvelerin ağırlıklı olarak karşımıza çıkan yiyecekler genelde hafif yiyecekler. Pad Thai, Tom Kha Kai, Tai dondurması en çok tercih edilen lezzetler arasında.

Bangkok, nasıl bir şehirle karşılaşılacağı bilinmeyen gizemli bir şehir. Filmlerde oldukça kaotik bir şehir olarak lanse edilse de bizzat görmeden yorum yapılmaması gerek. O bölgenin en hareketli en canlı şehri olması, güzel ve mistik olması yanında oldukça da güvenli olan Bangkok, Asya, Avrupa ve Uzak Doğu kültürünün harmanlanmış bir hali… Hareketli olmasının yanında sanayisi, ihtişamı ve tapınaklarıyla mistik bir şehir.