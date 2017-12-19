Bandista BanDaBanDo yılbaşı etkinliği için geliyor

İstanbul’dan efsane protest grup Bandista, Lefkoşa Bandabulya’da 31 Aralık gecesi ikincisi gerçekleşecek BanDaBanDo etkinliği için adaya geliyor.

BanDaBando’nun düzenlediği, adanın kuzeyinden ve güneyinden müzisyen ve dj’lerin sahne aldığı ilk aylık müzik şöleni, yüzlerce müzikseverin katılımıyla Kasım ayında gerçekleşmişti. BanDABanDo’nun ikinci etkinliği ise yılbaşı gecesi düzenlenecek. Yılbaşı özel programında Bandista’nın yanı sıra yine kuzeyden ve güneyden dj’ler performans sergileyecek. 31 Aralık gecesi Bandabulya’da gerçekleşecek etkinlikte Radio Pangea (Dj set), Dj Cotsios O Picatillis, Dj NiKoulla P. Katsikoronou performans sergileyecek. Etkinlik Bandabulya toptancılar halinin tamamen yenilenmiş ve akustik tasarımı yapılmış bölümünde gerçekleşecektir.

Bandista ile oldukça farklı bir yılbaşı deneyimi!

2006'da İstanbul'da kurulan Django, Reggae, Ska, Dub, Bratsch, Afro-Beat ve Anadolu müziğini harmanlayan protest müzik Bandista. kuruluşunun ardından albümlerini internette telif feragatlı (copyleft) olarak yayınlamış ve kısa sürede adını duyurmuştur. Bandista’nın Kıbrıs’ta da hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi bulunmaktadır.

Adanın Kuzeyinden ve Güneyinden DJ’ler Eşsiz bir yılbaşı yaşatacak!

31 Ocak gecesi Bandista’nın yanısıra, adanın kuzeyinden ve güneyinden önemli djler sahneye çıkıp eğlenceli dünya müziklerinden seçkiler sunacaklar. Radio Pangea, Dj Cotsios O Picatillis ve Dj NiKoulla P. Katsikoronou dj setleri ile sizlere Ortadoğu ritimlerinden Jazz’a, Drum’n Bass’den Balkan havalarına, Ska’dan Anadolu tınılarına, Tango’dan Funk’a, Rumba’dan Reggae’ye, Swing’ten Hiphop’a, Çingene müziğinden Rock’n Roll’a uzanan çok kültürlü bir eğlence deneyimi sunacak. Değişik yaş gruplarının ve değişik etnisiteden insanların bir arada eğlenebildiği nadir organizasyonlardan biri olan BanDaBanDo etkinliği, yılbaşında farklı müzikler eşliğinde dans edip eğlenmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Radio Pangea ve Cotsios o Pikatillis’in ortak projesi olan BanDaBanDo’nun amacı, Kıbrıs’ta yaşayan farklı etnisiteden insanları dünya müzikleri yoluyla bir araya getirip birlikte eğlenmelerini sağlamak.

31 Ocak gecesi gerçekleşecek Yılbaşı özel BanDaBanDo etkinliğine Lefkoşa Türk Belediyesi mekan sponsoru, Yenidüzen ve Kanal Sim de medya sponsorları olarak katkıda bulunuyor.