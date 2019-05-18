Bandabulya'da buluştular

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı geleneksel olarak düzenlenen yemekte yaşlılarla bir araya geldi.

Harmancı yemekte yaptığı konuşmada, adada acıların, sevinçlerin, üzüntülerin ve gülümsemelerin ortak hissedildiğinde daha anlamlı olduğunu söyledi.

Bandabuliya’da düzenlenen ve her iki belediyeden bazı belediye meclis üyelerinin de katıldığı etkinlikte yemekler LTB Paylaşım Mutfağı personeli tarafından hazırlandı. Müzik dinletisinin de sunulduğu yemekte LTB tarafından yaşlılara çiçek dağıtıldı.