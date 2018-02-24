Bandabuliya Sahnesi, Karagöz oyunuyla açıldı

Özelde Surlariçi bölgesine, genelde Lefkoşa kentine kültürel ve sosyal anlamda önemli bir değer katması hedeflenen “Bandabuliya Sahnesi” açıldı. Bandabuliya Sahnesi’nde ilk olarak “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” oyunu sahnelendi. LTB tarafından Lefkoşa Surlariçi bölgesine kazandırılan, LTB Projeler Birimi ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu çalışmalarıyla hayata geçirilen “Bandabuliya Sahnesi” açılışında, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile bazı LTB meclis üyeleri hazır bulundu.

“Lefkoşa’ya çok değerli bir kültür sanat merkezi kazandırdık”

Eski Toptancılar Hali içinde konumlanan “Bandabuliya Sahnesi” açılışında konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Eski Toptancılar Hali’nin 4 yıllık bir çalışmanın sonucunda bugünkü halini aldığını belirterek, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve binanın hukuki işlemleriyle ilgili yaşanan problemleri kısa sürede çözen LTB Kira İhale Komisyonu üyelerine teşekkür etti.LTB personelinin “Bandabuliya Sahnesi” ile bir kez daha yaratıcılıklarını ortaya koyduğunu kaydeden Harmancı, diğer birçok kurumun çok daha büyük maliyetlerle hayata geçireceği bir projeyi çok dar bir bütçe ile hayata geçirdiklerini ve günün sonunda Lefkoşa’ya çok değerli bir kültür ve sanat merkezi kazandırdıklarını söyledi. LBT Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel ise konuşmasında Lefkoşa kültürü için önemli olan Surlariçi bölgesine bir sahne oluşturma düşüncesinin önemli bir vizyonun göstergesi olduğunu vurguladı. Ummanel, ticari, sosyal ve kültürel anlamda önemli bir merkez olan Bandabuliya’da konumlandırılan sahne ile Bandabuliya’ya bir anlamda hak ettiği kütürel ve sosyal değerin iade edildiğini belirtti. Tiyatro sahnesinin özelde Surlariçi bölgesine, genelde Lefkoşa kentine kültürel ve sosyal anlamda önemli katkısı olacağına vurgu yapan Ummanel, bu sahnenin oluşturulması için eyleme geçen ve bu vizyonu destekleyen LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.

“Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” her cumartesi sahnelenecek

Bandabuliya Sahnesi, “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” oyunuyla açıldı.Geleneksel gölge oyunuyla yapılan açılışta oyun ilk kez, Surlariçi bölgesinde yaşayan çocuklara sergilendi. Açılış için özel olarak tasarlanan “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler”, İzel Seylani tarafından yazıldı ve oynatılacak. Prömiyeri gerçekleştirilen temsil sonunda İzel Seylani bütün ekibe ve sahneye davet ettiği karagöz ustası Mehmet Ertuğ’a teşekkür etti. Gölge oyununda Asu Demircioğlu yardak göreviyle yer alırken, Melek Erdil de kemanıyla oyunun müziğini üstleniyor. Oyunun kültürel motifleri öne çıkaran tasvir ve göstermelik tasarımını Özlem Deniz Yetkili gerçekleştirdi. Tasvir ve göstermelik yapımında Özlem Deniz Yetkili ve çırak olarak Hatice Tezcan görev aldı.“Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” çocuklara, yetişkinlere ve turistlere hitap etmek üzere tasarlandı. Sağlıklı yaşamanın önemine dikkat çeken oyunda Surlariçi bölgesinin kültürel-tarihi öneme sahip Girne Kapısı, Samanbahçe, Dikilitaş, Büyük Han ve Bandabuliya mekanları da tanıtılıyor. “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” oyunu her cumartesi saat 11.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde oynamaya devam edecek. Oyunun biletleri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi, biletinial.com ve www.facebook.com/lefkosabelediye:tiyatrosu/ adresinden temin edilebileceği, rezervasyon ve bilgi için 227 87 82 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.