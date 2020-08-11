“Bana haksızlık yaptılar”

Devrim DEMİR

Dikmen Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta ‘izinsiz’ olduğu gerekçesi ile hayvanlarını tahliye etmek zorunda kaldığını iddia eden Mustafa Çanlar, YENİDÜZEN’e konuştu.

Söz konusu ağılın senelerdir o yerde olduğunu ve belediyenin de bilgisi dâhilinde olduğunu ifade den Çanlar, ciddi bir haksızlık yaşandığını öne sürdü. 2 çocuk babası Çanlar, hayvanlarının bulunduğu ağılın sağlığa teşkil edecek bir durum söz konusu olmadığını iddia ederek ağılında beslediği hayvan sayısının da kısıtlı olduğunu söyledi.

“Kimsenin şikâyeti yoktu”

Çanlar’ın ağılının ‘akufer’ alanda olduğu gerekçesi ile geçtiğimiz hafta belediye tarafından yapılan su analizinde suda mikrop çıktı. Temmuz ayında Dikmen Belediyesi tarafından tahliye etmesi için yazı gönderildiği halde ağılı tahliye etmeyen Çanlar’ın hayvanları geçtiğimiz hafta ağılın mühürlenmesi ile oradan alınmıştı.

YENİDÜZEN’e konuşan Çanlar, “Bana çok büyük haksızlık yaptılar. Hayvanlarımı oraya yerleştirmeden bölgede kalanlara sordum belediyede dâhil kimse şikayetçi olmadı. Hayvanlarım sayılı, hastalık hiçbir şey yok. İlaçlamayı ve temizlemeyi ben yaparım. İki evladım var birinin sağlık problemleri ile uğraşırken birinin okulu için mücadele ediyoruz. Hayvanlarımı tahliye ettim, ancak bana bir yer gösterilmedi. Senelerdir orada kimseye zararım olmadan birkaç hayvan besledim, benim yetkililerden istediğim yeniden mührün kırılması ve hayvanlarımı oraya yerleştirmem” dedi.