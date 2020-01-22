“İKİ DEVLETLİ” çözüm önerenler için şu anda Kıbrıs'ta kaç devlet var?

Eğer “iki” demişseniz, yanlış oldu.

Bir!

* * *



Ben sordum.

“İki Devletli Çözüm” diyenlere bu soruyu sordum.

- Şu anda Kıbrıs’ta kaç devlet var?

“Bir” dediler.



* * *



“İki devletli çözüm” önerenler için Kıbrıs'taki tek devlet "KKTC."

Öyle değil mi?

Çünkü “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni devlet kabul etmiyorlar.

Ceplerinde pasaportu olsa dahi etmiyorlar.

Yok diyorlar.

O “sahte.”

“KKTC” gerçek (!)

* * *



O zaman…

“İki Devletli Çözüm” için “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni de tanıyacaklar.

Evet evet!

O iki devletten biri KKTC olacak, diyorlarsa eğer...

Diğeri de Kıbrıs Cumhuriyeti...

O zaman…

“KKTC, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyacak…

Kıbrıs Cumhuriyeti de KKTC’yi!..”

Bunu öneriyorlar.



* * *

Biliyorum, anlamakta zorlanıyorsunuz.

Saçma geliyor.

Öyle, saçma çünkü…

O nedenle zaten yuvarlıyor.

Mesela diyorlar ki, “Masada iki devletli çözüm olacak.”

Soruyorsunuz, “Şu anda kaç devlet var?”

Bakıyorlar!

Öylece bakıyorlar.



* * *



Ha eğer “iki tanınmış devlet” diyorlarsa eğer…

O zaman tek seçenek kalıyor geriye:

Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye!

* * *

Bir ilginç durum da bu değil mi?

“KKTC tanınacak” demiyorlar hiç.

“KKTC’yi tanıtacağız” demiyorlar.

Bakınız, dinleyiniz, okuyunuz, demiyorlar.

* * *

Bir yanlışlık olmalı, değil mi?

Ya da…

O şarkı gibi: “Bana bir masal anlat baba

İçinde denizle balıklar

Yağmurla kar olsun güneşle ay…”