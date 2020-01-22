Bana bir masal anlat
“İKİ DEVLETLİ” çözüm önerenler için şu anda Kıbrıs'ta kaç devlet var?
Eğer “iki” demişseniz, yanlış oldu.
Bir!
* * *
Ben sordum.
“İki Devletli Çözüm” diyenlere bu soruyu sordum.
- Şu anda Kıbrıs’ta kaç devlet var?
“Bir” dediler.
* * *
“İki devletli çözüm” önerenler için Kıbrıs'taki tek devlet "KKTC."
Öyle değil mi?
Çünkü “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni devlet kabul etmiyorlar.
Ceplerinde pasaportu olsa dahi etmiyorlar.
Yok diyorlar.
O “sahte.”
“KKTC” gerçek (!)
* * *
O zaman…
“İki Devletli Çözüm” için “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni de tanıyacaklar.
Evet evet!
O iki devletten biri KKTC olacak, diyorlarsa eğer...
Diğeri de Kıbrıs Cumhuriyeti...
O zaman…
“KKTC, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyacak…
Kıbrıs Cumhuriyeti de KKTC’yi!..”
Bunu öneriyorlar.
* * *
Biliyorum, anlamakta zorlanıyorsunuz.
Saçma geliyor.
Öyle, saçma çünkü…
O nedenle zaten yuvarlıyor.
Mesela diyorlar ki, “Masada iki devletli çözüm olacak.”
Soruyorsunuz, “Şu anda kaç devlet var?”
Bakıyorlar!
Öylece bakıyorlar.
* * *
Ha eğer “iki tanınmış devlet” diyorlarsa eğer…
O zaman tek seçenek kalıyor geriye:
Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye!
* * *
Bir ilginç durum da bu değil mi?
“KKTC tanınacak” demiyorlar hiç.
“KKTC’yi tanıtacağız” demiyorlar.
Bakınız, dinleyiniz, okuyunuz, demiyorlar.
* * *
Bir yanlışlık olmalı, değil mi?
Ya da…
O şarkı gibi: “Bana bir masal anlat baba
İçinde denizle balıklar
Yağmurla kar olsun güneşle ay…”