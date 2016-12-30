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Ban, Akıncı'ya teşekkür etti

Ban, Akıncı'ya teşekkür etti

BM Genel Sekreteri Ban ki-Moon, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya bir mektup göndererek, kişisel katkılarından dolayı teşekkür etti.

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BM Genel Sekreteri Ban ki-Moon, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya bir mektup göndererek, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ortaya koyduğu çaba, güçlü kararlılık, iş birliği ve kişisel katkılarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Genel Sekreter, Kıbrıs sorununun çözümünün mümkün olduğunu, böyle bir gelişmenin tüm ada halklarına barış ve refah getireceğini belirterek, uzun süredir devam eden problemin çözümüne oldukça yaklaşıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı da Genel Sekreter'e yazdığı cevapta, müzakerelerin geldiği kritik aşamada, Ban'ın katkılarından ötürü memnuniyet duyduğunu dile getirerek, bu tarihi fırsatın kaçırılmaması için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 10 yıllık görev süresini tamamlayan BM Genel Sekreter'i Ban ki-Moon’a bundan sonraki yaşamında sağlık ve başarı diledi ve yeni yılını kutladı.

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