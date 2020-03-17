Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Baltacı'nın vurulma olayında 5 tutuklu
Baltacı'nın vurulma olayında 5 tutuklu

Baltacı'nın vurulma olayında 5 tutuklu

 Küçük Kaymaklı'da  Vedat Baltacı'nın vurulması olayı ile ilgili 5 kişi tutuklandı, zanlı olarak görülen 1 kişi ise aranıyor.

A+A-

 Küçük Kaymaklı'da  Vedat Baltacı'nın vurulması olayı ile ilgili 5 kişi tutuklandı, zanlı olarak görülen 1 kişi ise aranıyor.

Polisten verilen bilgiye göre, dün  akşam, Küçük Kaymaklı'da  Vedat Baltacı'nın vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında,  olayla bağlantısı olduğuna inanılan 5 kişi tutuklanırken, meselede  zanlı olarak görülen V.B. ise halen aranıyor.  

BALTACI YAKIN DOĞU HASTANESİNE SEVK EDİLEREK CERRAHİ SERVİSİNDE GÖZETİM ALTINA ALINDI

Olayda yaralanan Vedat Baltacı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek cerrahi servisinde gözetim altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu haber toplam 247 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
2 el ateş etti, tabancayla yaraladı2 el ateş etti, tabancayla yaraladıLefkoşa'da tabanca konuştu, bir genç yaralandı