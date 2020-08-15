Balkondan girip altın çaldı

Lefkoşa’da, Türkan Güneş Osman’a ait ikametgahın balkon kapısı açılarak muhtelif ziynet eşyaları çalındı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen hırsızlığın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen İ.H. (K-38) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, yapılan sorgulamasında, zanlının, çalmış olduğu bir altın kolyeyi Lefkoşa’da 2950 TL karşılığında bir iş yerine satarak sahtekarlıkla para temin ettiği de belirlendi.

EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK

Geçen yıl, Girne’de faaliyet gösteren Kayser Gsm Ltd isimli iş yerinde çalışan T.A.’nın (E-38), iş yerine ait 24 adet çeki ciro ettirilip paranın geri getirilmesi için kendisine verilen çeklere, toplam 701,225 TL meblağ yazıp karşılıklarını ciro ettikten sonra, işverenine 280,575 TL ödeyip, geriye kalan 420,650 TL’yi teslim etmeyerek tasarrufuna geçirdiği tespit edildi. Zanlı tutuklandı

İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET

Tuzla’da, dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerin tarafından yapılan operasyon sonucunda Ö.O.’nun (E-66) kullanımında bulunan araçta ve ikametgahında yapılan aramada 628 adet cinsel gücü artırıcı hap bulunarak emare olarak alındı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.