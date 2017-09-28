Balkan Şampiyonası’nda yer alacaklar

Kıbrıslı Türk voleybolcular Türkiye Voleybol Milli Takımı’nda 2017 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda mücadele edecekler.

Bursa’da yarın başlayacak olan ve Pazar günü üçüncülük ve final karşılaşmaları ile sonlanacak şampiyonada Kıbrıslı Türk voleybolcular Merve Çelebi, Buğra Eryıldız ve Ali Osman Nurettin Türkiye adına mücadele ederek derece elde etmeye çalışacaklar.

Kadınlarda Merve Çelebi partneri Merve Nezir ile, Buğra Eryıldız da Aleyna Vence ile kum zemine çıkacak. Erkeklerde ise Ali Osman Nurettin de partneri Yusuf Özdemir ile mücadele edecek.

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde Balkan Mahallesi’nde kurulan yeni plaj voleybolu sahalarında oynanacak olan 2017 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda toplamda 4 bin Euro ödül de dağıtılacak.