Balıkesir’de hüzünlü gün



Kıbrıslı Rumlar için yaşam orada, 14 Ağustos 1974 tarihinde durdu. Savaşın ardından köylerinden kaçmak zorunda kalan Kıbrıslılar, 41 yıl sonra yeniden Balıkesir’de ayin yaptı, kayıpları için mum yaktı. Evlerini ziyaret eden Kıbrıslı Rumlar, özellikle, mezarlık ziyaretinde hüzünlendi, gördükleri manzara karşısında üzüldü. Balıkesir köylüleri Kıbrıslı Türkler’in ayin sırasındaki sıcak karşılaması ise dikkat çekti. Değirmenlik Belediyesi de bu ziyaretin güvenli ve huzur içinde olması içim tüm önlemlerini aldı.

