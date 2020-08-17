Balıkçıya sürat teknesi çarptı

Alithia gazetesi, Kıbrıs polisinin dün öğlen saatlerinde, Oroklini deniz bölgesi içerisinde yaralı bir kişi olduğuna dair bir ihbar aldığını yazdı.

İhbarın ardından Kıbrıs Liman ve Deniz polisinin bölgeye gittiğini ve 40 yaşındaki Stelios Arhondos isimli şahsı deniz içerisinde ciddi şekilde yaralanmış olarak tespit ettiğini kaydeden gazete, adamın kıyıya çıkarılmasının ardından hemen Larnaka Hastanesi’ne kaldırıldığını, fakat hastanede hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Adamın bölgeye balık avlamak için gittiğini ve kendisine sürat teknesinin pervanesinin çarptığının tespit edildiğini kaydeden gazete, sürat teknesine emare olarak el konduğunu, sahibi için de tutuklama emri çıkarıldığını ekledi.