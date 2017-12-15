Balıkçıoğlu’nun son kitabı KHYD yararına

Yaşamını Londra’da sürdüren Kıbrıslı Türk Tiyatro sanatçısı ve yazar Osman Balıkçıoğlu’nun son kitabı “Mamıt ve Suç Ortakları”, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına satışa sunuldu.

Dernekten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Merit Hotel’in katkılarıyla Merit Hotel’de dün gece kitap tanıtım etkinliği düzenlendi.

Tiyatro oyunları ve radyoda yaptığı skeçlerin derlendiği kitap Dernek lokalinde de satışa sunuldu.

Dernek Koordinatorü Engin Savim tanıtım gecesinde yaptığı konuşmada, Balıkçıoğlu’nun kanser hastaları için tiyatro oyunları oynayan ve eserlerinin satışından elde ettiği gelirleri KHYD’ye bağışlayan çok değerli bir sanatçı ve yazar olduğunu ifade etti.

Savim, Balıkçıoğlu’nun devamlı olarak tekerlekli sandalye ve tıbbi malzeme yardımında da bulunduğunu belirtti ve yardımlar için teşekkür etti.

