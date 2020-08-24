Balık ölümleri korkuttu

YENİDÜZEN

Gönyeli Göleti’ndeki toplu balık ölümleri duyarlı vatandaşları korkuttu, ilgilileri harekete geçirdi.

Gönyeli göledinde önceki akşam kıyıya vuran onlarca ölü balık, Taşkent Doğa Parkı ve Hayvancılık Dairesi’ni harekete geçirdi.

Gölden numune alıp incelemelerde bulanan Taşkent Doğa Parkı, göletteki kimyasal kirlilik ihtimalinin çok düşük olduğunu, buna karşın organik kirliliğin bulunduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada bazı bulguların, sonunun neredeyse kesin bir şekilde oksijen azlığından kaynaklanmadığına işaret ettiği ifade edilirken, gölede bölgeden kirli su girişi olduğunu veya vidanjör boşaltıldığına dair bulgulara rastlandığı belirtildi.

Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ise balık ölümlerinin oksijen azalmasından kaynaklandığını, bunun her yıl yaşandığını ifade etti.

Gönyeli Belediyesi ile konu hakkında görüştüğünü anlatan Vurana, gölede vidanjör boşaltımı veya kirli su akışının olmadığını dile getirdi.

Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana:

“Oksijen azalmasından kaynaklı, her yıl oluyor”

“Yazın oksijen azlığından dolayı her yıl bu sorun yaşanıyor. Oksijenin azalması, yosunların çoğalmasıyla balık ölümleri gerçekleşiyor, önlem alıyoruz”

Yazın oksijen azlığından dolayı her yıl bu sorunun yaşandığını ifade eden Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, oksijenin azalması, yosunların çoğalmasıyla balık ölümlerinin gerçekleştiğini dile getirdi.

Belediyelerle istişare içinde bir çalışma başlattıklarını anlatan Vurana, “Eğer göletler çok fazla kurumaya yüz tutmuşsa yavru balıkları alıp başka bir alana veya açtığımız başka çukurlara taşıyoruz. Ölümlerin önüne geçmeye çalışıyoruz.” dedi.

Gönyeli göledine kirli su akışı veya vidanjör boşaltımı konusunda bir kirliliğine rastlanmadığını anlatan Vurana, “Bu konuyu Gönyeli Belediyesi ile de konuştuk, böyle bir durumun olmadığı belirtildi.” şeklinde konuştu.



Gönyeli Göledinde incelemelerde bulunan ve birtakım testler yapan Taşkent Doğa Parkı:

“Bazı bulgular, bölgeden kirli su girişi olduğunu veya vidanjör boşaltıldığına işaret ediyor”

“Kimyasal kirlilik ihtimali çok düşük, organik kirlilik olabilir, bölgede çok ciddi bir lağım kokusu mevcut, bazı bulgular, bölgeden kirli su girişi olduğunu veya vidanjör boşaltıldığına işaret ediyor”

Su ürünleri mühendisi Derviş Çavuşoğlu liderliğinde olay yerinde incelemelerde bulunan Taşkent Doğa Parkı, Gönyeli göledindeki başlıkların ölümüne ilişkin aldığı ihbarı değerlendirerek, olay yerinde incelemelerde bulunarak birtakım testler yaptı. Çeşitli gerekçelerle soruna ilişkin bölgeden gölede kirli su girişi olabileceği veya vidanjör boşaltıldığına dair tespitler paylaşıldı.

Gönyeli Barajında balık avlanmaması ve buradan çıkan balıkların yenmemesi için uyarıda bulunan Park yetkilileri, bölgeden ve sudan ileri tetkikler için örnekler alındığını belirtti.

İlk belirlemelerinde ortaya çıkan bulgular madde madde şöyle aktarıldı:

1. Aynı suda sinek balıklarının yaşadığı, sazanların ise öldüğü belirlendi. Bu da kimyasal kirlilik (ilaç, zehir, pestisit vs) ihtimalinin çok düşük olduğunu gösteriyor

2. Barajda su azalması olmuş fakat yaşanan bu durum oksijen azlığı gibi görünmüyor. Açıklarda bile ölü balıkların olması sorunun neredeyse kesin bir şekilde oksijen azlığından kaynaklanmadığına işaret ediyor.

3. İki farklı noktadan yapılan testlerde amonyak oranı olması gerekenden yüksek çıktı (1.5mg/litre), bu da organik kirlilik anlamına geliyor.

4. Bölgede çok ciddi bir lağım kokusu mevcut. Göledin dibi simsiyah ve sürekli kabarcıklar çıkıyor. Ayrıca yüzeyde yer yer beyaz bir tabaka var. Bu belirtiler ayrı ayrı normal kabul edilebilecek olsa da bunların hepsi beraber gölede bölgeden kirli su girişi olduğunu ve/veya vidanjör boşaltıldığına işaret ediyor.”

Tüm göletler mutlak koruma altında…

Doğa Parkı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki tüm göletlerin Doğa Park'ının da katkı koyduğu ve Aralık 2019'da yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü ile mutlak koruma altında olduğu ifade edildi.