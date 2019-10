BALCI GARDENYA RESTAURANT-BAFRA

Otellerin yatırım kaliteleri ile çevrenin düzenlenmesi ve yapılacak yatırımların uyum içerisinde olması gerekir. Kalite otellerle ilgili değil. Kalite bölgesel yatırımların uyumluluğu ile örtüşmelidir. Mönü kartı böyle klasik bir kart değil. Büyük bir sayfaya basılmış fotoğraflı mönüler. Fiyatları ile birlikte. Türk mutfağından sunulan lezzetler klasik. Başta lahmacun. Et, tavuk şiş, pirzola, karışık kebap, Adana kebap, menemen, tavuk kanat ve tavuk çevirme. Dürüm, et ve tavuk döner ile ciğer. Ayrıca kahvaltı servisi de veriliyor

Bafra Turizm Yatırım Alanı... Burada büyük büyük oteller yapılmaya başlandı. Mas turizm yani kitle turizmine yönelik. Bu bölgede bu yatırımlara yönelik genel anlamda bir gelişme olması gerekir. Sosyal yaşamı ve çevre düzenlemesi ile bu yatırımlara uyum sağlaması gerekir. Yatırımların amacı budur. Çarpık yapılaşmalarla uyum sağlanmaz. Bu tür “bölgesel” yatırımlarda bir master plan gerekir. Alt yapısı üst yapısı ile. Otellerin yatırım kaliteleri ile çevrenin düzenlenmesi ve yapılacak yatırımların uyum içerisinde olması gerekir. Kalite otellerle ilgili değil. Kalite bölgesel yatırımların uyumluluğu ile örtüşmelidir. Ve bölge insanının da payını alması gerekir. Ancak şu anda Bafra bölgesinde böyle bir gelişme yok. Yalnızca gidip gelen otobüslerle taşınan turistler… Ve bu turistler de all inclusive dediğimiz herşey dahil veya yarım pansiyon plus dediğimiz bir sistemle bölgeye geliyorler. Bu da gelen turistin bölgeye katkı sağlayamayacağını ve bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında ciddi bir katkı sağlamadığını ortaya koymaktadır. Tüm bunlara rağmen bölge insanı yine de kendi çapında olanakları çerçevesinde plansız bir yatırım alanında küçük yatırımlar ile hizmet vermeye çalışmaktdır. Özellikle restoran alanında. Bunlardan bir tanesi de Balcı Gardenya Restoran’tır.

Mekân

Balcı Gardenya Restoran Bafra’daki otellere giderken çembere yani round-about’a gelmeden önce yol kenarında. Burada inşa edilmiş bir dizi binaların arasında. Burada eczane, büfe, lojman gibi binalar hemen göze batar. Balcı Gardenya Restoranın da dış alanı ahşap korkuluklarla çevrili ve hemen dikkat çeker. Sade bir mekan. İç alanı dar ve uzun mutfak ayrı. Mutfaktaki çalışmaları görebilecek durumdasınız. Bölgede geleneksel Türk Mutfağı sunan bir mekan. Otellerde sunulan lezzetlerden ve ortamdan farklı bir alternatif. Gelen turistlerin bu ortamlarda bulunması gerekir ki turizm yatırımları amacına ulaşsın. Ne yazık ki bu sistemde bu yatırımlar bölgeye fazla bir katkı sağlamaz. Balcı Gardenya Restoran işletmecileri Mustafa bey ve eşi Zeynep hanım. Yakından tanıdıklarım. Emekleri ile üretiyorlar. Hizmete açtıkları mekanları temiz. Her ikisi de güleryüzlü. Mustafa beyin mesleği ahçı. Zeynep hanımın da geri kalır tarafı yok. Her ikisi de özverili ve nefis mönüler sunuyorlar. Buraya gittiğinizde Mustafa bey ve eşi Zeynep hanım mutfakta çalışlır durumdadırlar.

Mönü ve Lezzet

Mönü kartı böyle klasik bir kart değil. Büyük bir sayfaya basılmış fotoğraflı mönüler. Fiyatları ile birlikte. Türk mutfağından sunulan lezzetler klasik. Başta lahmacun. Et, tavuk şiş, pirzola, karışık kebap, Adana kebap, menemen, tavuk kanat ve tavuk çevirme. Dürüm, et ve tavuk döner ile ciğer. Ayrıca kahvaltı servisi de veriliyor. Biz giriş olarak lahmacun siparişi verdik. Mustafa beyin lahmacununu çok beğeniyorum. Sizi kakmaz. Yağlı değil. Ve hamuru da kalın değil. Adeta ağzınızdaki lezzeti hissedersiniz. Kıymasından fırnlanmasına kadar herşey kıvamında. Eğer yolunuz buraya düşerse Mustafa beyin lahmacununu mutlaka tadın. Hatta paket servis siparişi verin ve evinizde yeyin. Ana yemek olarak da benim favorim olan ciğer. Ne yazık ki bitmiş ve yeyemedim. Eşim ve Sertan et şiş ben de Adana kebap siparişi verdim. Servisler fazla gecikmedi. Servisi Zeynep hanım yaptı. Tabakta kebaplar ve garnitürleri de çips, salata ve ayrıca turşu tabağı. Tüm etler yumuşak ve damak tadında. Çok güzel ızgaralandı. Bidiğimiz mönüler ancak bunlar da oldukça lezzetli ve doyurucu. Tabii mönüden damak tadınıza uygun mönüler de seçebilirsiniz. Yolunuz Bafra’ya düşerse buraya uğrayın. Yol üzerinde bir mekân.

TEL: 0533 837 44 11 – 0548 837 44 11

ADRES: BAFRA TURİZM BÖLGESİ YOL ÜZERİ

SERVİS SAATLERİ: SABAH 12.00-GECE 24.00