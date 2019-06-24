Balabayıs 6 saat elektriksiz kalacak

Balabayıs’ta (Beylerbeyi'nde) yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 6 saatlik elektrik kesinti olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Balabaıs (Beylerbeyi) Köy girişi ile Ambelia Village Tatil Köyü arasında kalan yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.