Balabayıs 6 saat elektriksiz kalacak
Balabayıs’ta yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 6 saatlik elektrik kesinti olacak.
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Balabayıs’ta (Beylerbeyi'nde) yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 6 saatlik elektrik kesinti olacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Balabaıs (Beylerbeyi) Köy girişi ile Ambelia Village Tatil Köyü arasında kalan yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.
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