Bal gibi de “kaynak” var

“Kaynak yok” bir sığınma noktasına dönüşüyor giderek; iradesizliği, beceriksizliği, popülizmi ve başarısızlığı örten bir halı gibi kirini altına topluyor.



* * *

Kaynak var.

Sizin “öncelikleriniz” nedir?

İşte asıl soru budur!

Toplumsal yarar odağında mı belirleniyor öncelikler yoksa çok farklı hesaplar mı devreye giriyor, yaşayarak görüyor, anlıyor, isyan ediyoruz.



* * *

Son bir yılda yapılan istihdamlar, partili dostlardan yaratılan danışmanlar, üst düzey dahil imzalanan sözleşmeler hangi kaynaklarla yapılıyor peki?

Törenler, resepsiyonlar, şaşalı davetler ne oluyor?

Bunların herhangi biri eksik kalsaydı eğer ülkenin gidişatına hiç ama hiç etkisi olmazdı.

İşte burada “öncelikler” devreye giriyor.

Öncelik, Başbakan’ın “çerçeveli” gülümsemelerine veriliyor örneğin, üç yüz metre korkuluk uğruna canlar harcanıyor.



* * *

Siyasetçi “risk” üstlenmiyor, “ezber” bozmuyor.

Şimdi konumuz trafik yol güvenliği ya… Örneğin yaşamsal işler dışında tüm ek mesailer durdurularak, yollarımızın çoğu yenilenebilirdi.

Gürültü büyük olurdu o zaman...

İşte siyaset bunu tercih etmiyor.



* * *

Bir arkadaşım çok da iyi niyetle “seyrüsefer paralarını ödemeyelim” dedi.

“O zaman ne olacak” diye sordum, “O zaman yollar yapılacak mı?”

Evet, bu paralar, gitmesi gereken yere gitmiyor da…

Herkes bilmiyor mu, aslında nereye gittiğini!

Genel bütçeye gidiyor.

Maaşlara, transferlere, ek mesailere, teşviklere, kuraklığa…

Bu gerçekle yüzleşmek istemiyoruz nedense.

“Bu paraları ödeyelim ama doğru yerde kullanılması için de başkaldıralım” dedim.

Niye kilitlemiyoruz hayatı; sendikası, ticaret odası, derneği, partisiyle?

“Yol vergisi yollar için kullanılacak” sonucuna ulaşana dek niye genel grev yapmıyoruz örneğin!



* * *

Varsın “genel bütçe”ye gitmesin bu para… Belki çok daha doğru istihdamlar yapılır o zaman… Ek mesailer bir “ek gelir”e dönüşmez de gerçekten “ihtiyaç”a göre şekillenir… Partizanlığa kaynak bulunmaz, teşvikler falan masaya yatırılır, kim bilir, belki… Onca cami, külliye, minare yerine bal gibi de trafik yol güvenliğine öncelik verilir, örneğin…



* * *

Kaynak var, bal gibi de var.

Olmayan samimiyettir, iradedir, siyasettir.