Bakanlık yol çalışmaları hakkında bilgi verdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yurt genelinde yapılan yol çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa – Girne Anayolu yenileme çalışmaları, Girne Değirmenlik (Girne dağ yolu) anayolu ve Güzelyurt – Lefke Çift şerit yol projesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları kamuoyunun dikkatine getirmeyi uygun bulmuştur.

Hedefimiz, planlanan sürenin de altında çalışmaları tamamlamaktır.

Lefkoşa – Girne anayolunun yenilenmesi projesi çerçevesinde St. Hilarion kavşağı ile Girne girişi katlı kavşağı arasındaki bölümde çalışmalar başlamıştır.

Bu bölümde mevcut asfalt kazınacak, yıllardır deforme olan altyapı yenilenecek, eskiyen bordürler yenilenecek, oto korkuluklar yenilenecek, Ciklos mevkiindeki sert virajları daha da yumuşatılacak ve daha kaliteli ve dayanıklı yeni bir asfalt serimi yapılacaktır.

Bu işlemler ile birlikte, yolun aydınlatma alt yapısı ile ilgili aksaklıklar da giderilerek, aydınlatma ile ilgili ortaya çıkan sorunların giderilmesi sağlanacaktır.

Çalışmalar sonunda yolumuz daha kaliteli bir altyapıya ve alınacak ek tedbirlerle de daha güvenli bir yapıya kavuşturulacaktır.

Şu an itibariyle, çalışmalardan kaynaklı olarak trafiğe kapanan 4.8 Km.’lik bölümün gündelik yaşamımıza külfet getirdiğinin bilincinde olarak, mevcut projenin, akşam saatlerinde de sürdürülebilmesi için teknik altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Çok kısa bir süre içerisinde, vardiya ve ekipman artırımına gidilerek, çalışmaların tamamlanması için planlanan 3 aylık sürenin daha da kısaltılması hedeflenmektedir.

Bu süre zarfında, günün herhangi bir saatinde, ağır vasıtaların bu yolu kullanmaları için gerekli olan önerge hazırlanmıştır.

Girne Dağ yolu yenileme projesi çalışmaları, planlandığı gibi yürümektedir.

Değirmenlik – Girne (Girne dağ yolu) anayolunun yenilenmesi amacı ile 2017 yılında gerçekleştirilen ihale süreci sonucunda, yenileme çalışmaları başlamış ve planlandığı şekilde devam etmektedir. Bir taraftan kullanılacak mevcut güzergah üzerindeki çalışmalar sürerken diğer taraftan yeni güzergah üzerine yapılacak kısımlar ile ilgili olarak da kamulaştırma işlemleri devam etmektedir.

Özellikle kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması ile birlikte çalışmalar daha da hız kazanacaktır.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak, Girne dağ yolu ile ilgili yapılan yenileme çalışmaları tamamlanıncaya kadarki süre içerisinde, bu yolu kullanan sürücülerin güvenliğinin sağlanması maksadı ile yolun salon araçların kullanımı noktasında yeni düzenlemeler yapılması düşüncesinde olduğunu, konu ile ilgili olarak ileriki süreçte daha ayrıntılı bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtiriz.

Mart ayı ikinci yarısından itibaren, Güzelyurt – Doğancı bölümü trafiğe açılması hedefimizdir.

Kamulaştırma sorunu dolayısıyla uzun zamandan beridir tamamlanamayan Güzelyurt- Lefke bölünmüş yol proje çalışmaları ile ilgili olarak, üzerinde ara emri sorunlarının bir bölümü çözülmüş olup, Güzelyurt – Doğancı bölümünün trafiğe açılması çalışmaları hızlandırılmıştır.

Buna göre, Güzelyurt- Doğancı arasındaki bölümün, çalışmaların tamamlanarak, yol güvenliği için gerekli olan aydınlatma altyapısı, trafik işaret ve levhaları ile alınacak buna benzer güvenlik tedbirleri tamamlanarak, Mart ayının ikinci yarısı itibariyle trafiğe açılması hedeflenmektedir.

Yapılacak olan tüm çalışmalar, ülkemiz altyapısının daha kaliteli, daha çağdaş ve daha güvenli olması amacını taşımaktadır.

Çalışmaların tamamlanacağı süre içerisinde yaşanacak olan tüm sıkışıklık ve bekleme sürelerinin sonucunda, daha rahat ve daha güvenli bir biçimde kullanabileceğimiz yollara kavuşacağız. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan ve sürücülerimizden çalışmalara sabır göstermelerini, çalışmaların sürdürüldüğü noktalarda dikkatli ve belirtilen hız limitlerine uymaları ve trafik kurallarına riayet etmelerini önemle rica ederiz.