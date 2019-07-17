Bakanlık: Yanlış algılamadan dolayı yoğunluk yaşanıyor

İçişleri Bakanlığı, Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü, YENİDÜZEN’de bugün yayımlanan ‘Bir kimlik için eziliyoruz’ haberinin ardından açıklama yaptı, bakanlıkta ‘yanlış algılamadan’ dolayı yoğunluk yaşandığını duyurdu.

Kayıt Dairesi Müdürlüğü, ‘eski çipsiz’ kimlik kartlarının geçersiz olduğu yönünde kamuoyundaki söylemlerin doğru olmadığını ifade ederek eski ya da yeni fark etmeksizin ‘yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu’ sürece geçerliliğini koruduğunu kaydetti.

Yapılan açıklama şöyle: Son günlerde kamuoyunda yanlış yorumlarla farklı algılamalara yol açan KKTC Kimlik kartlarının eski “çipsiz” olanlarının geçersiz olduğu yönündeki söylem ve duyumlar doğru değildir. KKTC eski “çipsiz” ve yeni “çipli” Kimlik Kartlarının her ikisi de yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece, geçerliliğini korumaktadır.

Her yıl tatil ayları olan Haziran, Temmuz ve Ağustos’ta yaşanan yoğunluktan farklı olarak Nüfus Kayıt Dairemiz'de bu yanlış algılamanın da etkisiyle ciddi bir yoğunluk yaşanmaktadır. Vatandaşlarımızın seyahat ederken kullanım süresi dolmayan "çipli" veya "çipsiz" KKTC kimlik kartlarının sağlam olması yeterlidir.

Türkiye Cumhuriyeti muhaceret kurallarına göre de, vatandaşlarımız seyahat ederken gerek kullanacakları eski “çipsiz” veya yeni “çipli” KKTC Kimlik Kartları yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece resmi olarak geçerliğini korumaktadır.”