Bakanlık uyardı: Sahte mesajlara dikkat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ‘‘Devletimizden 1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu için indir, kur, yükle’’ şeklinde vatandaşların cep telefonlarına gelen kısa mesajlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde vatandaşlarımız pandemi ödemelerine başvuru ile ilgili farklı telefon numaralarından telefonlarına kısa mesaj geldiğini Bakanlığımıza ihbar etmektedir.

Söz konusu kısa mesajların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Pandemi destek ödemeleri ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ait ssd.gov.ct.tr ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresli web siteleri dışında başka bir web sitesine itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın özellikle kişisel bilgilerini ve hesap numaralarını paylaşmaması önemle rica olunur."