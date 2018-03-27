Bakanlık okullardan toza karşı tedbir istedi
Eğitim Bakanlığı, toz bulutuna karşı bazı tedbirlerin alınması için okullara genelge gönderdi.
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi ile yapılan görüşme sonucu bölgede etkili olan toz bulutunun bir süre daha devam edeceğini öğrendiklerini bildirdi. Bakanlık, toz bulutuna karşı bazı tedbirlerin alınması için okullara genelge gönderdi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okullara gönderdiği genelgede şu tedbirlerin alınması istendi;
- Beden eğitimi dersleri ve sportif faliyetlerin açık havada yapılmaması,
- Öğrencilerin tenefüs saatlerinde mümkün olduğu kadar açık alanda tutulmaması,
- Okul saatleri içerisinde sınıf camlarının kapalı tutulması,
- Öğrenci taşımacılığı yapan araçların camlarının servis saatleri içerisinde kapalı tutulması.
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Etiketler : toz, eğitim, Meteoroloji Daires
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