Bakanlık okullardan toza karşı tedbir istedi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi ile yapılan görüşme sonucu bölgede etkili olan toz bulutunun bir süre daha devam edeceğini öğrendiklerini bildirdi. Bakanlık, toz bulutuna karşı bazı tedbirlerin alınması için okullara genelge gönderdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okullara gönderdiği genelgede şu tedbirlerin alınması istendi;