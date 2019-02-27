Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Bakanlık 'Hayvancı'ya destek önerisini açıkladı
Bakanlık 'Hayvancı'ya destek önerisini açıkladı

Bakanlık 'Hayvancı'ya destek önerisini açıkladı

Tarım Bakanlığı, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimine büyükbaş sütüne verilecek destek miktarlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla sunduğu önerileri açıkladı

A+A-

Tarım Bakanlığı, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimine sunduğu önerileri açıkladı.

Bakanlık ile Birlik yönetimi arasında önceki gün başlayan görüşmeler sonucunda, büyükbaş sütüne verilecek destek miktarlarıyla ilgili hazırlan öneriler şu şekilde;

2000 lt/gün 40 kuruştan 45 kuruşa

2000 - 4000 lt/gün 18 kuruştan 22 kuruşa

4000 - 6000 lt/gün 9 kuruştan 10 kuruşa

 

 

Foto arşiv

Bu haber toplam 256 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler