Bakanlık 'Hayvancı'ya destek önerisini açıkladı

Tarım Bakanlığı, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimine sunduğu önerileri açıkladı.

Bakanlık ile Birlik yönetimi arasında önceki gün başlayan görüşmeler sonucunda, büyükbaş sütüne verilecek destek miktarlarıyla ilgili hazırlan öneriler şu şekilde;

2000 lt/gün 40 kuruştan 45 kuruşa

2000 - 4000 lt/gün 18 kuruştan 22 kuruşa

4000 - 6000 lt/gün 9 kuruştan 10 kuruşa

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