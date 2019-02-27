Bakanlık 'Hayvancı'ya destek önerisini açıkladı
Tarım Bakanlığı, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimine büyükbaş sütüne verilecek destek miktarlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla sunduğu önerileri açıkladı
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Tarım Bakanlığı, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimine sunduğu önerileri açıkladı.
Bakanlık ile Birlik yönetimi arasında önceki gün başlayan görüşmeler sonucunda, büyükbaş sütüne verilecek destek miktarlarıyla ilgili hazırlan öneriler şu şekilde;
2000 lt/gün 40 kuruştan 45 kuruşa
2000 - 4000 lt/gün 18 kuruştan 22 kuruşa
4000 - 6000 lt/gün 9 kuruştan 10 kuruşa
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Etiketler : tarım, hayvan üreticileri
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