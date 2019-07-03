Bakanlık: Ercan hava sahası güvenli

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Taşkent’e füze düşmesinin ardından ‘Ercan hava sahasının güvensizleştirilmeye’ çalışıldığını savundu, bu iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Ercan hava sahasının güvenli olduğu ifade edilen açıklamada, “Son yaşanan olaydan yola çıkarak bu konuda seviyemizden çok çok geride olan komşumuzun Ercan Tavsiyeli Hava Sahasını güvensizleştirme çabalarını beyhude bir uğraş olarak nitelendiriyoruz” denildi.

Açıklamada, uzun süredir Ercan’daki havacılık hizmetleri ve hava sahası için karalama kampanyası yürütüldüğü de belirtilirken, “Ülkemiz üzerinden geçen transit trafiğin güvenli geçiş hizmetini ısrarla Ercan kulesinden talep etmeleri de bu başarımızın göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, gerek Ercan'a iniş/kalkışlarda ve gerekse hava sahamızdan geçen binlerce yolcuya, kurallar nezdinde güvenli bir şekilde hava trafik hizmetinin en iyisinin verildiğini belirtti.

Açıklamada, ada çevresinde yaşanan olumsuzlukları ve olasılıkların bilincinde hizmet verildiği, personelin de bu şekilde eğitildiği de kaydedildi.

Açıklama şöyle: KKTC Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrolör Birimi iyi eğitilmiş personeli ve teknik teçhizatı ile 21 Mart, 1977 yılından beridir ICAO kuralları çerçevesinde sorumluluk sahası olan Ercan Tavsiyeli Hava Sahası içinde güvenli bir şekilde hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir.

Ercan havacılık hizmetleri; Hava Trafik Hizmeti, Havacılık Enformasyon Hizmetleri, Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Hizmetleri en iyi şekilde verilmektedir.

Tüm sivil havacılık personelimiz uluslararası kurallar çerçevesinde eğitimlerini eksiksiz almakta, ve verdikleri hizmetinin en iyisini havacılık sektörüne sunmaktadır.

Ercan Havalimanı'na günde iniş/kalkış olarak gerçekleşen 20'li trafikler bugün yerini ortalama 100 trafiğe bırakmış, transit uçuş sayısı ise günlük 600-900 seviyelerini bulmuştur. Bu memnum edici artışlar, personelimizin güler yüzü, ve vermiş olduğu kaliteli hizmeti sayesinde gerçekleşmiştir.

Tüm bu ilerlemeler geçmişten bugüne katkı koyan, ve bugün aktif olarak çalışan eğitilmiş personelimiz sayesindedir.

Bu başarı ve gerek personel gerek teçhizat anlamında komşularımıza sağladığımız üstünlük uzun bir süredir sistematik olarak Ercan havacılık hizmetleri ve Ercan Tavsiyeli Hava Sahası için bir karalama kampanyasına dönüştürülmüştür. Buldukları her mecrada ülkemiz Hava Trafik Kontrol imkan ve kabiliyetlerini kötüleme yarışı içine girenlerin bu konuda ne kadar kötü bir karneye sahip oldukları ve mevcut teknik yetersizlikleri ortadadır. Ülkemiz üzerinden geçen transit trafiğin güvenli geçiş hizmetini ısrarla Ercan kulesinden talep etmeleri de bu başarımızın göstergesidir.

Ercan Tavsiyeli Hava Sahası hakkında "güvensizdir "ifadelerine yer verenler, gayet iyi biliyorlar ki başta Hava Trafik kontrol Yönetim Merkezi binamız olmak üzere yetişmiş ve işinin ehli personelimizin hizmet verdiği hava sahamız son derece güvenilirdir.

İçeride görev yapan personelimiz ise kurallar çerçevesinde sektöre politika karıştırmadan işlerini en iyi şekilde yerine getirmektedir.

Ülkemizin çevresinde yıllardır yaşanan olumsuzlukları ve olasılıkların bilincinde bir şekilde hizmet verilmektedir. Personelimiz bu çerçevede eğitimler almaktadır. Son yaşanan olaydan yola çıkarak bu konuda seviyemizden çok çok geride olan komşumuzun Ercan Tavsiyeli Hava Sahası’nı güvensizleştirme çabalarını beyhude bir uğraş olarak nitelendiriyor ve bir kere daha hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz; Olumsuz bir şekilde bölgemizde vuku bulunan olayların bilincinde, işin ehli kadromuz, gerek Ercan'a iniş/kalkışlarda ve gerekse Hava Sahamızdan geçen binlerce yolcuya, kurallar nezdinde güvenli bir şekilde hava trafik hizmetinin en iyisini vermektedir, vermeye de devam edecektir.”