Bakanlar’ın hafta sonu mesaisi

Bakanlar Kurulu, ilk toplantısını Başbakanlık’ta yapıyor. Dün yapılan açıklamada resmi olmasa da Hükümet Programı için bugün bir araya gelecekleri açıklanmıştı.

Saat 11.00 sularında Başbakanlık’ta toplanan Bakanlar Kurulu, toplantıya basın kabul edilmedi, toplantı öncesi ve sonrasında açıklama yapılmayacağı ifade edildi.