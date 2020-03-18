Bakanlar Kurulu'ndan YENİ KARARLAR

Bakanlar Kurulu, Coronavirüsle ilgili gelişmeleri ele almak üzere toplandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, alınan kararları açıkladı:

İşte kararlar;

-Ülkeye girildiği andan itibaren herkes, kara kapıları da geçerli olmak üzere 14 gün merkezi gözlem noktalarında bireyler karantinaya alınacak.

-Sağlık nedenleriyle güneye geçilmesi durumunda, sağlık durumları çerçevesinde ‘evde karantina’ değerlendirilebilecek.

-Gerek Türkiye’den, gerekse de güneyden gelecekler için ‘sağlık durumunda’ geçerli olacak.

-Tedavi maksatlı yurtdışına gidilmişse, evde karantinayı ‘istisnai’ olarak değerlendirilecek.

- Pile’de yaşayanlara bir muafiyet vardı, bu muafiyet de geçici olarak kaldırıldı, Pileliler de kuzeye geçtikleri takdirde merkezi karantinaya tabi olacak.

- Market, kasap ve eczanelerde sıvı dezenfektan zorunluluğu ve 2 metre mesafe kuralı geçerli olacak. Tezgahtarların maske ve eldiven zorunluluğu olacak, 2 saatte bir değiştirilecek. Belediyeler bu kuralların uygulanmasında sorumlu olacak, uymayanları kapatabilecek.

- Dün akşam 30 kişi, bu sabah itibarıyla hava yolu ile gelen 28 kişi, deniz yolu ile gelen 3 kişi merkezi karantinaya alındı.

- Gelişlerde ciddi azalma söz konudur. Cuma gün ülkeye gelmesi planlanan Charter uçuşa devlet organizasyonda yardımcı oldu. Öğrenci birlikleri ve ateşe ile birlikte. Cuma gün ve Cumartesi gün 2 uçuş yapılması söz konusu. Türkiye’ye üzerinden gelişi konuşuluyor. Öncelik orada eğitim gören öğrencilere verilecek. İlk uçak neredeyse tamamen öğrenci. Halen imkan varsa, İngiltere’ye geçici süreyle gitmiş olan vatandaşların da dönüşüne yardımcı olmaya gayret gösterilecek. Büyük ihtimalle Cumartesi de sefer olacak.

KİT KONUSU…

- Ülkede yeterince KİT VARDIR. Şu anda çok sayıda test yapılmasına imkan var, daha da alınacaktır.

- Solunum cihazı için de sipariş verildi, sivil toplum örgütlerinin de katkısı var. Şu an sıkıntı yok. İlave alımlarla ilgili maddi sıkıntı yok. Mesele ithal edilen bu tür cihazlarda, ülkelerde getirilen ihracat sınırlandırılmasındadır.

AYRICALIK KONUSU…

- Kimseye torpil yapılmamıştır. TC nasıl kendi vatandaşlarını birkaç gün içerisinde Türkiye’ye toplanamaya çalıştıysa, biz de farklı ülkelerdeki çocuklarımızın ülkelerine gelişleri için inisiyatif aldık. Bizim öğrencilerimiz biletleri olmasına uçamıyordu, Türkiye ile diyaloğa geçtik, uçağa alınmayan öğrencilerimizin alınıp İstanbul’a gelmesini, oradan da burada karantinaya alınmasını sağlamaya çalıştık. Bir yolcunun karantinadan çıkarılmak istendiği algılandı, durum öyle değildir.

EKONOMİ…

- Bazı tedbirler almamız gerektiği yönünde haklı beklenti var. Somutlaşmaya başlayan ekonomik tedbirler var. Şu anda bürokratlarla çalışılıyor. Önümüzü net görmeden almak zor, biraz sabır bekliyorum. Çalışma yapılıyor.

- Bu kriz dünyanın krizidir. Dünyada nasıl yönetildiğine bakar ülkede nasıl yönetildiğini herkes kendi takdir edecek. Bu hepimizin meselesi. Görevlerini yapmaya devam eden, fedekarlık yapar çok sayıda insan var. Hepimiz kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız. Siyaseti bıraktığımız noktada da biz bu sorunu hep birlikte çıkacağız. Eleştirileri de aldık kabul ettik.