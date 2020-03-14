Bakanlar Kurulu'ndan YENİ KARARLAR

Olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında basına açıklama yapıldı. Açıklama, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından yapıldı. Açıklama şöyle:

1- Güneye geçiş de dahil olmak üzere yurtdışına çıkışlarla ilgili olarak, acil sağlık sorunu olanların; sağlığa ilişkin randevuları olanların belgelenmesi halinde, onlara yardımcı olunacak. Vatandaşlar yurtdışından geldiğinde, 14 gün gözetim altında olunması konusunda, esneklik gösterilecek.

2- Pile ve Beyarmudu ile ilgili olarak, batı ötesinde ikamet eden vatandaşlarla, Pile’deki vatandaşların hayatları devam edecek şekilde gerekli muafiyet sağlanacak.

3- İngiliz üs bölgesinde çalışan vatandaşlar konusu henüz netleşmedi. Yetkililerle temaslar sürüyor. İlerleyen saatlerde yeniden görüşeceğiz. Netleştirmeye çalışıyoruz.

4- Barış gücü ve diplomatik misyonun geçişlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri alacağız.

5- Ülkemize ithalatın devam edebilmesi için, marketlere tedarik işlemlerinin sürmesi için, malların yurtdışından gelmesini sağlayacak olan tır şoförleri ve havayolu şirketlerinin çalışabilmesi için özel düzenlemeler yapıldı.

6- Ülkede bulunan turistlerin, ülkelerine dönebilmelerini sağlamak üzere, Larnaka ve güneydeki havalimanlarını kullanmak isterlerse, özel servis hizmetleri kullanması için kararlar ürettik.

7- Hayatın devamını sağlamak ve temel ihtiyaçları karşılamak için, özel klinik, hastane, laboratuvar, veteriner klinikleri açık olacak. Kendi iradesiyle kapatma yoluna gidecekler, bu kararı verebilecekler.

8- Marketler haricinde kasaplar da açık olacak. İmalathane kısmı açık olacak şekilde fırınlar açık olacak. Kafeleri açık olmayacak.

8- TÜK’ün yem ve arpa satışı devam edecek. Yem fabrikası temini konusunda da gerekli esneklik gösterilecek. Un Fabrikası, Süt Kurumu ve süt işleyen imalathaneler de çalışmalarına devam edecekler.

9- Tarım Bakanlığı altında, Veteriner Dairesi, ihracat ve ithalat izniyle mezbahalar çalışmaya devam edecek.

10- Oto araç kurtarma, acil arıza hizmetleri devam edecek.

11- Belediyeler, temel hizmetleri yerine getirmek üzere, personelden minimum personel kaydıyla hizmetleri vermeye devam edecek. Tüm otobüs, personel servisleri durdurulacak. Taksiler çalışmaya devam edecek. Amacımız toplu taşımayı azaltmaktır.

12- Özel güvenlik hizmeti veren firmalar çalışabilecek.

13- Su üreticileri hizmet vermeye devam edebilecek.

14- Portakalın, narenciyenin kesim ve paketleme süreci de devam edecek. Güzelyurt Belediyesi, mekanların dezenfektesi yoluna gidecek.

15- Restaurantlarla beraber paket servis de duracak.

16- Çalışma Dairesi, minimum personelle bazı hizmetleri yerine getirmek için çalışacak. Huzur evleri, çocuk yuvaları görevlerine devam edecek.

17- Bankacılar Birliği ve Merkez Bankası yetkilileri katılımıyla alınan kararlar var. Bankalar, açık olacak ancak; asgari fonksiyonlarını yerine getirecek minimum personelle görev yapacaklar. Şubeler, yarım gün hizmet verecek. Faaliyetlerine esasen; devam eden işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışacaklar. Banka içerisine, sınırlı sayıda müşteri alınacak.

18- ATM ve internet bankacılığı gibi nakit yerine, kredi kartı ve bankamatik kartı kullanımına herkesin olabildiğince özen göstermesi gerekli.

19- Çeklerle ilgili; piyasadan gelen talep de dikkate alınarak; bakanlar Kurulu kararıyla, faaliyetleri durdurulacak olan işletmelerin, tarihi 14-24 Mart olan çeklerin, tarihi 30 Mart’a ötelenecek. 30’undan önce bunların takasa gitmesi mümkün olmayacak.

20- Bahse konu işletmelerin bankadaki kredilerinin vadelerinin ötelenmesi, taksitlerinin ertelenmesi ve taksitlerinde atlama yapılması konusunda Bankalar Birliği karar aldı. İşletmelere yardımcı olunacak. Faaliyeti durdurulan işletmelerin, bu dönemdeki faiz yüklerinin hafifletilmesi için Bankalar Birliği ve Merkez Bankası çalışma yapıyor.

21- 20 Mart 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken Şubat 2020 Sosyal Sigorta primlerinin 30 Mart’a kadar, İhtiyat Sandığı da 15 Nisan’a kadar ödenmesi cezasız sağlanacak. Bu konuda yasa gücünde kararname hazırlanacak.

22- Otelciler Birliği ve Acenteler Birliği’ne üye iş yerlerinin 1 Mart 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında oluşacak sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim borçları, Ocak-Haziran 2021’de ödenebilmesi için gerekli yasa gücünde kararname hazırlanıyor.

23- Talep gelmesi halinde, diğer sektörler için de bakanlık gerekli değerlendirmeyi yapacak.

24- Sosyal sigortalar dairesinin işlemlerinin mümkün olduğunca online yapılabilmesi için çalışma yapılacak. Pasaport işlemleri, Pazar tamamlanıp, Pazartesi ilgili işverene toptan verilecek. Acil durumlarda, işlerin rotasyon usülü sağlanması için çalışma yapılacak.

25- GKK, sivil işçi, memur, aşçı, tekniksyen gibi çalışanlar görevlerine devam edecek.

26- Yargı makamları, sürecin aksamaması için kendi tedbirlerini kendi alacak.

27- Eczaneler konusunda; Eczacılar Birliği ile yapılan istişarelerde, açık saatlerde yeni düzenleme: Sabah 8, öğlen 13.30 arası açık olacak. Nöbetçi Eczaneler gece yarısı 1.30’a kadar açık olacak. Her bölgede, İlave bir ekstra nöbetçi eczane olacak. Hastalar 3’er 3’er içeriye alınacak.

28- Devletin temel hizmetleri yerine getirmesi için, ihtiyaç duyacağı kamu görevlilerini göreve çağırma kararı saklıdır. Yetkili olan, ilgili bakandır.

29- Bakanlar Kurulu kararlarına uymayanlar aleyhine Ceza Yasası, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca cezai işlem yapılacak. Zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Önümüzdeki günlerde sokağa çıkma yasağı yeniden değerlendilecek.

- Toplum sağlığı ve kamu düzeni için basının çalışmasına en az personelle devam etmesi prensip kararı alındı.