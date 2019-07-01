Bakanlar Kurulu'ndan "panik olmayın" mesajı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Saat 10.10’da başlayan özel gündemli Bakanlar Kurulu toplantısına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da katıldı.

Taşkent-Güngör arasındaki bölgeye düşen cismin S-200 füzesine ait parça olduğu kesinleşti, Bakanlar Kurulu kanadından ‘panik olmayın’ açıklaması geldi.

Başbakan Ersin Tatar, Taşkent-Güngör arası bölgeye düşen cismin S-200 füzesinin bir parçası olduğunu açıkladı, zehirli gaz ya da kimyasal maddenin bulunmadığını, bu bilginin TC Genel Kurmay Başkanı tarafından da teyit edildiğini belirtti.

Tatar, “Bunun bir kaza, aksilik, rastlantı sonucu olabileceği ifade edildi… Bu durumun tekrarlanacağı, risk altında olabileceği yönünde abartılmamalı” dedi. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ise önemli bir olay yaşandığını ancak panik yapmayı gerektirecek durum olmadığını aktardı. Özel gündemle toplanan Bakanlar Kurulu sonrasında Tatar ve Özersay açıklama yaptı.



Bakanlar Kurulu ek özel gündemle KTBK ile GKK Komutanlarıyla Başbakan’ın çağrısı üzerine toplandı

Tatar: Zehirli gaz, kimyasal madde yok

Başbakan Ersin Tatar, füze parçalarıyla ilgili ‘zehirli gaz veya kimyasal maddenin’ söz konusu olmadığını aktardı, “Yapılan değerlendirmede; bunun bir kaza, aksilik, rastlantı sonucu olabileceği… Yakın zamanda tekrarlanacağı, bölgenin risk altında olabileceği yönünde abartılmamalı.” dedi. Tatar’ın açıklaması özetle şöyle: S-200 füzesinin bir parçası Taşkent-Güngör arası bölgeye düştü. Bayağı tahribat oldu. Akşam geç saatlerinde devletin ilgili makamları incelemelerde bulundu. Bu sabah ben de incelemede bulundum. Kolordu Komutanı üzerinden bilgi, detay ve fotoğraflar Ankara’ya iletildi. Orada yapılan incelemede, Kolordu komutanı, GKK Komutanı’nın verdiği bilgiye göre kesin olmamakla birlikte İsrail-Suriye arasındaki çatışma, artık yoğunluk üzerine Suriye’nin füze sisteminin daha da ateşlenmesi ile bir füzenin aksilik, kaza sonucu raydan çıkması, buraya intikal etmesi sonucu yaşandı. Zehirli gaz, kimyasal madde söz konusu değil. Bu bize TC Genel Kurmay Başkanı tarafından da teyit edildi. Halkın bu bakımdan müsterih olmasını istiyorum. Yapılan değerlendirmede; bunun bir kaza, aksilik, rastlantı sonucu olabileceği… Bunun yakın zamanda tekrarlanacağı, bölgenin risk altında olabileceği yönünde abartılmamalı.

Özersay: Füze, kaza şeklinde düştü

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ise İsrail tarafından yapılan yoğun saldırılar karşısında, Suriye’nin yoğun ve kontrolsüz şekilde yönlendirmesiyle füzenin kaza sonucu ülkemize düştüğünün anlaşıldığını belirtti. Özersay’ın açıklamaları şöyle: Bu sabaha doğru yabancı elçilerle de yaptığımız elçiler neticesinde, bazılarından gelen bilgiler bizim yetkililerimizin yaptığı saptamalarla örtüşüyor. Dün akşam İsrail tarafından yapılan yoğun saldırılar karşısında, Suriye’nin bataryalarını serbest atış şekilde, yoğun ve kontrolsüz şekilde yönlendirmesiyle birlikte kaza sonucu füzenin düştüğü anlaşılmaktadır. Temmuz 2018’de Gaziantep’e benzer nitelikte cisim düştü. Bu cisim üzerindeki yazılar ile dün akşam ülkeye düşen füze üzerindeki bilgiler, yazılar birebir örtüşüyor. İlk yaptığımız değerlendirme; bunun NATO sistemi içerisinde SA 5 modeli denilen, Rusya sistemi içerisinde S-200 olarak tanımlanan füze kalıntısı olduğudur. Önemli bir olaydır ancak panik yapmayı gerektirecek durum yok. İsrail, komşu ülkelerdeki can ve mal güvenliğini dikkate almaya, herkesi sakin şekilde davranmaya davet ediyoruz. Sağlık açısından da panik yapacak durum söz konusu değil. TC Genel Kurmayı ile de görüştük. O da istisnai durum olduğunu, kazayla böyle bir durum olduğunu, panik yapmaya gerek olmadığını onlar da teyit etti.