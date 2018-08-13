Bakanlar Kurulu'ndan 4 saatlik mesai

Bakanlar Kurulu toplantısı saat 14.50'de sonra erdi. Bu sabah saat 10.50'de başlayan Bakanlar Kurulu'nun toplantısı 4 saat sürdü. Toplantı sonrasında açıklama yapılmadı.

Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki toplantının gündeminde, TL’de yaşanan değer kaybı nedeniyle alınacak ekonomik önlemler bulunuyordu.

Başbakan Tufan Erhürman ve Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, toplantı öncesi ekonomik gelişmeler ve alınacak önlemlerle ilgili basın açıklaması yaptı.