Bakanlar Kurulu'nda "yüksek tansiyon"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. Bakan Pilli'nin tansiyonunun yükseldiği öğrenilirken durumunun "iyi" olduğu ifade edildi. Pilli'nin bir süre hastanede kalacağı belirtildi.

Bakan Pilli'nin Bakanlar Kurulu toplantısında çıkan bir tartışma sırasında gerildiği hatta kapıyı vurup çıktığı öğrenildi. YENİDÜZEN'in bilgi aldığı üst düzey kaynaklar Pilli'nin önce bakanlıktaki odasında dinlenmeye çalıştığını ardından ise rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını anlattı. Bakan Pilli'nin tansiyonunun yüksek olduğu da belirtildi.

Bakanlık: Hipertansiyon

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, hipertansiyona bağlı şikayeti nedeniyle Lefkoşa Kolan hastanesinde gözlem ve istirahate alınmıştır. Yoğun bakımda değil normal odada müşahede altındadır. Tetkikleri devam etmektedir.