“Bakanlar Kurulu’nda konuşmadan kararlar açıklanıyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeni pandemi hastanesine yönelik çelişkili açıklamalara tepki gösterdi.

Erhürman, yeni Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “yeni hastane” açıklamasına karşı, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın “Bakanlar Kurulu’nda bunu görüşmedik” dediğini anımsatarak, “Bu kadar ciddi konuları Bakanlar Kurulu'nda konuşmadan açıklama ve kamuoyu önünde görüş alışverişinde bulunma lüksümüz hiç yok” diye konuştu.



Erhürman şunları söyledi:

“Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastenesi'nin pandemi hastanesi yapılmasına ilişkin eleştiriler üzerine Sayın Pilli ‘100 odalı 200 yatak kapasiteli bir pandemi hastanesinin yapımına başlanacağını’ açıkladı. Bunun üzerine Sayın Özersay, bu konunun Bakanlar Kurulu'nda konuşulmadığını, böyle bir hastanenin yapımının çok zaman alacağını, yeni cezaevinin bu amaçla kullanılabileceğini söyledi.



Ne yapılacaksa yapılsın ama uzman hekimlerin iddiası, çözüm bulunmaması halinde COVID-19 dışındaki hastaları kaybetme korkusu yaşadıkları...

Yani öyle uzun uzun bekleme lüksümüz yok."



“Yeniden açılma”

Erhürman ayrıca hayatın normalleşmesi sürecine yönelik de bilimsel temellerde adım atılmasını istedi.

Erhürman, şu görüşleri paylaştı:

Yeniden "açılma" konusu gündemde. Başta bazı hükumet yetkilileri olmak üzere tarih telaffuz edenler de var.

Elbette, mümkün olan en kısa zamanda "yeniden açılma" hepimizin arzusu.

Ekonomik olarak da buna ihtiyacımız var. Ama bu işin, herhangi bir bilimsel temeli olmayan tarih önerileriyle gündeme getirilmesi doğru değil.



Bu konuda bilim insanlarının bize doğru yolu göstermesine izin verelim lütfen.

Pozitif vakaların ve temaslıların izole edildiğini, dışarıya kapalı olarak içeride "açılma"nın artık tehdit oluşturmadığını ve açılacak iş yerlerinin faaliyet standartlarının ne olduğunu, denetimin nasıl yapılması gerektiğini bizlere onlar söyleyecekler.

Bu arada başta yoğun bakım olmak üzere sağlık alanındaki eksikliklerimizi de hızla gidermemiz gerekiyor elbette.

Tarih, gece gündüz bu konuyla uğraşan bilim insanlarından gelecek.

Aksi, bu kadar emeği boşa çıkarma ve başa dönem riskini yaratır ki sorumluluğu büyük olur…